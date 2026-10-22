Тарифы за газ и воду планируют привязать к потреблению в Грузии

Парламент рассматривает в ускоренном порядке поправки в закон "Об энергетики и водоснабжении". Данные поправки предусматривают привязку тарифов на газ и воду к фактическому потреблению.

Парламент Грузии в ускоренном порядке занимается рассмотрением поправок в закон "Об энергетики и водоснабжении", согласно которым Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения будет предоставлено право устанавливать тарифы на газ и воду в зависимости от объема потребления.Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Согласно поправкам, комиссия получит такое право для установления зависящих от потребления тарифов на воду до 1 января 2036 года, а на газ – до 1 января 2038 года.

При этом тарифы на воду, которые зависят от объема потребления, будут устанавливаться на срок 3 года, а на газ – на 5 лет.

Уточняется, что поправки в закон вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.