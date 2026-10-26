Вестник Кавказа

Генпрокурор РФ прибыл в Азербайджан

Генпрокурор РФ прибыл в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Гуцан прибыл в Баку, где проходит конференция ОИС. В аэрогавани столицы Азербайджана его встретил Камран Алиев.

Генпрокурор России Александр Гуцан прибыл в Азербайджан. В аэропорту Гуцана встретил его азербайджанский коллега Камран Алиев. 

Глава российского надзорного ведомства посетит мероприятия в рамках третьей Министерской конференции Организации исламского сотрудничества, посвященной мерам против коррупции. 

Отметим, что встреча высокого уровня глав правоохранительных органов стран-членов ОИС, посвященная борьбе с коррупцией, проходит в Баку с 27 по 28 октября. 

Ранее состоялся диалог между Москвой и Баку по энергетическим вопросам: глава Минэнерго АР Парвиз Шахбазов посетил столицу РФ в рамках саммите ФСЭГ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1590 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.