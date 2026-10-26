Генпрокурор РФ прибыл в Азербайджан

Александр Гуцан прибыл в Баку, где проходит конференция ОИС. В аэрогавани столицы Азербайджана его встретил Камран Алиев.
Генпрокурор России Александр Гуцан прибыл в Азербайджан. В аэропорту Гуцана встретил его азербайджанский коллега Камран Алиев.
Глава российского надзорного ведомства посетит мероприятия в рамках третьей Министерской конференции Организации исламского сотрудничества, посвященной мерам против коррупции.
Отметим, что встреча высокого уровня глав правоохранительных органов стран-членов ОИС, посвященная борьбе с коррупцией, проходит в Баку с 27 по 28 октября.
Ранее состоялся диалог между Москвой и Баку по энергетическим вопросам: глава Минэнерго АР Парвиз Шахбазов посетил столицу РФ в рамках саммите ФСЭГ.