Азербайджан обратился к Пезешкиану: почему вопрос родного языка важен для отношений Баку и Тегерана?

В конце октября предметом общественной дискуссии в отношениях Азербайджана и Ирана стало образование на родном языке. Расскажем, что предложили азербайджанские НПО и ученые, почему тема азербайджанского языка важна для Пезешкиана, что Азербайджан может предложить Ирану для решения вопроса, а также почему важен призыв к образованию на азербайджанском в Иране.

Ученые Азербайджана обратились к президенту Ирана Масуду Пезешкиану с призывом расширить возможности изучения азербайджанского языка в школах страны, подготовить педагогов и создать необходимые учебные материалы. С отдельной инициативой выступили и ученые Национальной академии наук Азербайджана, предложившие открыть школы с преподаванием на азербайджанском языке и расширить возможности для издания литературы и периодики. Эти обращения ставят вопрос, выходящий за рамки образовательной политики: речь также идет о сохранении культурного наследия и развитии гуманитарных связей между двумя соседями.

Что предложили азербайджанские НПО и ученые?

Общественные организации и ученые Азербайджана предложили иранским властям расширить возможности получения образования на азербайджанском языке. Речь идет не только о школьных программах, но и о сохранении литературного наследия, развитии науки и укреплении доверия между двумя соседними странами.

Обращение 55 НПО Азербайджана к президенту Ирана Масуду Пезешкиану вновь привлекло внимание к вопросу образования на азербайджанском языке в Исламской Республике. Авторы письма призвали главу государства призвали принять практические меры для расширения языковых возможностей миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране. Предложения довольно конкретны: организовать систематическое преподавание родного языка в школах, подготовить учителей, разработать учебные программы и учебники. Отдельно подчеркивается необходимость правовых механизмов, которые позволили бы реализовать эти инициативы в рамках иранского законодательства.

Сходное обращение подготовили и ученые Национальной академии наук Азербайджана. Они выступили за открытие школ с преподаванием на азербайджанском языке, расширение возможностей для выпуска газет и журналов, а также публикации научной и художественной литературы. Азербайджанские ученые заявили о готовности предоставить учебники, словари и энциклопедии, а при наличии соответствующих межгосударственных договоренностей принять участие в подготовке преподавателей и учебном процессе.

Авторы обращений исходят из того, что родной язык должен иметь возможности для развития не только в семье и бытовом общении. Он нуждается в учебниках, литературе, научной терминологии, квалифицированных преподавателях и образовательных учреждениях, где его изучение будет системным. Если язык остается преимущественно средством домашнего общения, его возможности передавать знания и служить инструментом профессионального развития оказываются ограниченными. Напротив, преподавание в школе и публикация современной литературы позволяют поддерживать живую языковую среду, в которой дети могут читать, писать, изучать историю и знакомиться с произведениями разных жанров.

При этом открыть занятия на родном языке недостаточно: нужны специалисты, методики и материалы, соответствующие школьным стандартам. Не менее важен вопрос книгоиздания. Газеты, журналы, художественная литература и научные публикации помогают языку развиваться вместе с обществом. Они дают возможность обсуждать современные проблемы, осваивать новые понятия, знакомить молодое поколение с классической литературой и поддерживать интерес к чтению.

Таким образом, речь идет о целой образовательной и культурной инфраструктуре. Ее создание потребует времени, ресурсов и последовательной работы, однако именно она определяет, сможет ли родной язык полноценно существовать в современной общественной жизни.

Конституция Ирана и азербайджанский язык

В обращениях к Пезешкиану внимание уделили и правовой стороне вопроса:

Статья 15 Конституции ИРИ закрепляет персидский язык и письмо в качестве официальных. Одновременно она предусматривает возможность использования региональных и племенных языков в прессе и средствах массовой информации, а также преподавания литературы на этих языках в школах наряду с персидским;

Статья 19 устанавливает равенство граждан независимо от этнической принадлежности и ряда других признаков. Эти положения создают правовую основу для обсуждения того, как обеспечить возможности для сохранения и изучения региональных языков.

При этом статья 15 допускает преподавание региональной литературы, но сама по себе не устанавливает готовую модель полноценного школьного образования по всем предметам на каждом из языков, используемых в стране. Для реализации более широкой программы потребуются юридическая проработка и решения компетентных государственных органов. Обсуждение этого вопроса могло бы стать следующим шагом. Иранским властям предстоит определить, какие формы преподавания азербайджанского языка можно развивать в существующей системе образования, какие изменения потребуются и как обеспечить качество учебного процесса.

Почему тема азербайджанского языка важна для Пезешкиана?

В своем обращении ученые НАНА отдельно отметили, что Пезешкиан использовал азербайджанский язык во время встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поездок в Баку, Шушу и Ханкенди. Авторы письма расценили это как знак уважения, способствующий укреплению взаимного доверия. И в данном случае общественники обратились к президенту ИРИ не случайно. По их мнению, его личное отношение может стать отправной точкой для государственной политики в сфере образования.

Разумеется, публичное использование языка и организация школьного образования представляют собой разные задачи. Изучение требует нормативной базы, финансирования, подготовки кадров и работы профильных ведомств. Но сигнал со стороны главы государства способен придать инициативе дополнительный импульс. Для Пезешкиана это возможность рассмотреть вопрос, который имеет значение для значительной части населения страны, и показать, что культурные потребности граждан могут обсуждаться в рамках государственных институтов.

Дополнительные возможности для образования, а не конкуренция

Вокруг языковой политики часто возникают опасения, что расширение возможностей для одного языка может ослабить позиции другого. Но персидский язык играет центральную роль в государственной и общественной жизни Ирана. Владение им необходимо для полноценного участия в национальной образовательной системе и общения между жителями разных регионов. Развитие азербайджанского языка не требует отказа от этих задач. Напротив, знание родного языка и персидского будет дополнять друг друга. Ученики получат возможность лучше понимать культурное наследие, одновременно осваивая официальный язык страны.

Поэтому предложения азербайджанских НПО определенно заслуживают обсуждения как образовательная инициатива. Вопрос заключается в том, какие возможности государство может предоставить гражданам для изучения и развития родного языка и как организовать этот процесс на практике. Такой подход отвечает интересам и общества, и государства. Он позволяет поддерживать культурные традиции, сохраняя при этом единое правовое и образовательное пространство.

Что Азербайджан может предложить Ирану для решения вопроса?

Отдельного внимания заслуживает готовность ученых НАНА предоставить учебные материалы и оказать профессиональную помощь будущим образовательным учреждениям. Это конкретное предложение, которое при согласовании с иранской стороной может стать основой для практического сотрудничества. Азербайджанские научные и образовательные организации обладают опытом подготовки словарей, учебников, энциклопедий и исследований по языку и литературе. Этот опыт мог бы пригодиться при разработке программ, подготовке методических материалов и организации профессиональных обменов.

Здесь наиболее эффективной была бы совместная работа специалистов обеих стран. Можно было бы начать с обмена научными публикациями и цифровыми образовательными материалами, проведения семинаров для преподавателей, создания электронных библиотек и совместных исследований в области истории языка и литературы. При наличии необходимых договоренностей возможно и участие азербайджанских специалистов в подготовке педагогических кадров. Подобные проекты способны принести пользу и за пределами школьной программы. Совместная работа библиотек, университетов и исследовательских институтов создает новые профессиональные связи, расширяет доступ к литературному наследию и помогает молодым специалистам знакомиться с научными достижениями соседней страны.

Почему важен призыв к образованию на азербайджанском в Иране?

Азербайджан и Иран связывают географическое соседство, исторические контакты и многообразные культурные связи. При этом полноценные добрососедские отношения складываются не только из официальных встреч и экономических договоренностей, не менее важны условия для общения между учеными, преподавателями, студентами и представителями гражданского общества. Взаимное уважение приобретает практический смысл, когда культурные особенности соседнего общества воспринимаются как часть общей картины региона, а не как повод для споров. Языковое образование может стать одним из направлений такого взаимодействия.

Для Азербайджана поддержка изучения азербайджанского языка в Иране имеет очевидное гуманитарное значение. Для Ирана обсуждение этой темы дает возможность рассмотреть потребности азербайджаноязычных граждан в рамках собственной правовой системы. Для двусторонних отношений это потенциальная область сотрудничества, в которой результат можно измерить вполне конкретными показателями. Вместо претензий стороны получают возможность обсуждать задачи, искать решения и согласовывать практические шаги. В долгосрочной перспективе это полезнее для отношений между странами, чем превращение культурных вопросов в повод для взаимного недоверия.

Главный результат, которого стоит добиваться, вполне понятен: чтобы у людей было больше возможностей изучать родной язык, читать на нем, получать знания и передавать культурное наследие детям. Если обсуждение приведет к таким изменениям, оно станет вкладом не только в развитие образования, но и в укрепление доверия между Ираном и Азербайджаном.

У соседних народов может быть разный исторический опыт, свои культурные традиции и особенности общественной жизни. Это не мешает им искать общие решения. Напротив, способность уважать друг друга, обсуждать сложные вопросы без взаимных обвинений и переходить от слов к делу остается одной из основ добрососедских отношений.