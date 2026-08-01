"Как в Европе французский": почему русские поэты учили азербайджанский язык?

Расскажем, почему азербайджанский язык в XIX веке сравнивали с французским, кто из русских классиков учил его у просветителя Мирзы Фатали Ахундова и как эта дружба повлияла на русскую литературу.

В начале августа отмечается День азербайджанского языка и алфавита. Этот праздник был учрежден в 2001 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым с целью сохранения, развития и популяризации госязыка. В продолжение памятной даты стоит вспомнить, какую высокую оценку азербайджанскому давали русские классики XIX века - Михаил Лермонтов и Александр Бестужев-Марлинский. Оказавшись на Кавказе, они провели параллель: азербайджанский язык в Азии так же необходим, как в Европе французский. Но за этими словами скрыта не просто литературная метафора - за ними стоит целая эпоха, в которой азербайджанский язык играл роль моста между кавказскими народами.

Азербайджанский язык как "лингва франка" Кавказа

Чтобы понять, почему Лермонтов и Бестужев-Марлинский проводили такое сравнение, необходимо обратиться к исторической реальности тех времен. Азербайджанский язык - один из старописьменных восточных языков. Обогащавшийся на протяжении всего средневековья, уже в начале XIX века он выполнял роль "лингва франка" для кавказских народов, а именно языка-посредника. В Закавказье и частично на Северном Кавказе в начале XIX столетия получил широкое распространение "татарский" (так азербайджанский повсеместно именовали в дореволюционной России) - он выступал языком межнационального общения, включая торговлю, и фактически был главным средством коммуникации между народностями региона.

Многие дагестанские, грузинские и армянские народные певцы (ашуги) имели в репертуаре песни на азербайджанском языке. Азербайджанцы в языковом отношении оказывали большое влияние и на русских переселенцев, живущих в различных регионах Азербайджана: они пользовались азербайджанским даже в разговорах между собой. К его использованию в восточных и юго-восточных провинциях империи прибегали и органы царской власти. В результате роль азербайджанского языка на Кавказе многими оценивалась на уровне роли французского в европейских странах.

В III части "Обозрения российских владений за Кавказом”, посвященной статистике, этнографии, топографии и финансам (1836 год), указывалось:

Господствующий язык в Ширване есть туркоманский, употребляемый в Азербайджане и называемый у нас обыкновенно татарским. Язык этот называемый в Закавказье турецким отличается большою приятностью, музыкальностью; и если присоединить к этому легкость изучения его, то не удивительным покажется, что он там в таком же употреблении, как в Европе французский. Армяне говорят собственным языком, евреи - также; но как те, так и другие, все без исключения, знают совершенно татарский

Два писателя, один учитель: Лермонтов, Бестужев-Марлинский и Ахундов

Центральной фигурой, связавшей Лермонтова и Бестужева-Марлинского с азербайджанским языком, стал Мирза Фатали Ахундов (1812-1878) - философ-материалист, демократ-просветитель, родоначальник азербайджанской реалистической литературы, драматургии и критики.

Ахундов родился в Нухе (ныне Шеки). Отказавшись от первоначальной цели стать духовным лицом, с 1834 года он служил в Тифлисе переводчиком в канцелярии наместника на Кавказе и занимался преподаванием восточных языков в Тифлисском училище. Это был высокообразованный человек: в дополнение к азербайджанскому, русскому и турецкому, он в совершенстве владел персидским и арабским.

Бестужев-Марлинский в Тифлисе

Александр Бестужев-Марлинский (1797-1837) - писатель, критик и публицист, который вывел на Сенатскую площадь в декабре 1825 года Московский полк. В результате его высылки на Кавказ декабрист оказался в Тифлисе в начале 1837 года. Здесь представитель круга “русских байронистов” встретился с Мирзой Фатали Ахундовым, у которого начал брать уроки азербайджанского и персидского.

Бестужев-Марлинский не просто учился языку, но и проникся культурой Азербайджана. Он перевел с персидского на русский поэму Ахундова "Восточная поэма на смерть Пушкина" и кабардинские песни для своей повести "Аммалат-Бек". Именно Бестужеву-Марлинскому принадлежит ставшая крылатой фраза: "Татарский язык закавказского края отличается от турецкого, и с ним, как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию".

Лермонтов в Тифлисе

Следом в Тифлис прибыл и Михаил Лермонтов - отважный офицер и участник Кавказской войны. Во ходе первой ссылки он посетил азербайджанские города Шушу, Кубу и Шемаху. В городе он встретил Мирзу Фатали Ахундова. Ахундов был всего на два года старше Лермонтова, они быстро подружились. В бумагах поэта сохранилась заметка с сокращенным упоминанием имен нескольких человек, с которыми он общался в Тифлисе, в том числе "ученый татарин Али".

"Татарами", либо "тюрками" тогда на Кавказе называли азербайджанцев. Высокоученых выходцев из Азербайджана в том году в Тифлисе было немного, и мнения исследователей сходятся, что это был именно Ахундов. Лермонтов стал брать у него уроки и с наслаждением слушал азербайджанские песни и сказания. В письме к близкому другу Раевскому поэт рассказал, что он начал учить татарский - язык, без которого не обхойтись в Азии, как без французского в Европе.

"Ашик-Кериб": литературный памятник дружбы

Самым ярким свидетельством знакомства Лермонтова с азербайджанской культурой стала сказка "Ашик-Кериб" - переложение известного азербайджанского дастана (народного сказания) о странствующем певце. Почти все исследователи сходятся во мнении, что Лермонтов записал именно азербайджанскую версию сказки. В дословном переводе с азербайджанского название означает "влюбленный странник". Эта сказка была обнаружена среди бумаг поэта после его смерти.

В тексте сказки Лермонтов оставлял азербайджанские названия, а рядом, в скобках, давал пояснения. Многие исследователи считают, что эту сказку рассказал Лермонтову именно Ахундов. В лермонтовской записи сюжета встречается целый ряд иноязычных вкраплений из азербайджанского языка, что говорит о том, что сказка была рассказана именно азербайджанцем.

Яков Полонский: еще один ученик Ахундова

Еще одной яркой страницей в истории руссско-азербайджанских культурных связей XIX века - были дружба и сотрудничество Ахундова с русским писателем и поэтом Яковом Полонским (1819-1898). Выходец из Рязани Полонский окончил юрфак Московского университета и после менее двух лет проживания в Одессе прибыл в Тифлис в 1846 году. Он начал свою карьеру в канцелярии кавказского наместника, занимая при этом должность помощника редактора в местной губернской газете "Закавказский вестник".

В Тифлисе Полонский сблизился с Ахундовым. Подобно случаю с Бестужевым и Лермонтовым, их знакомство началось с уроков азербайджанского языка. Полонский прожил в Тифлисе до 1851 года, но дружба продолжалась и после его отъезда. Уже в Петербурге Полонский прислал Ахундову свою драму “Дареджана Имеретинская”. В ответ “мусульманский мольер” отправил в 1853 году сборник своих комедий с дарственной подписью: “Я.П. Полонскому в знак памяти и дружбы от автора Мирзы Фет Али Ахундова”.

Полонский стал еще одним русским литератором, не только бравшим уроки азербайджанской словесности у Ахундова, но и поддерживавшим с ним теплые, дружеские отношения на протяжении многих лет. Это подтверждает, что Ахундов был ключевой фигурой, через которую интеллектуалы того времени приобщались к азербайджанской культуре и языку.

Трагическая развязка и вечная память

Судьба распорядилась так, что оба восхищавшихся азербайджанским языком и культурой русских писателя ушли из жизни в молодом возрасте с разницей в несколько лет. Марлинский погиб в июне 1837 года в стычке с горцами при высадке десанта на мысе Адлер. По свидетельствам очевидцев, его так сильно изрубили саблями, что не смогли опознать. Долгое время ходила история, что автор "Аммалат-Бека" чудесным образом спасся и скрывается в горах. Но это была лишь красивая легенда.

Лермонтов пережил Бестужева на четыре года: в июле 1841 года у подножия пятигорской горы Машук прозвучал роковой выстрел. На дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым великий поэт был убит выстрелом в грудь навылет. Трагическая гибель друзей глубоко потрясла Мирзу Фатали Ахундова. Он пережил их обоих: Ахундов скончался в 1878 году, оставив после себя богатейшее литературное наследие.

Главное наследие этой дружбы в том, что осталось после них. Лермонтов подарил миру сказку "Ашик-Кериб" - переложение азербайджанского народного дастана о странствующем певце. Именно благодаря ему азербайджанская версия этого сказания была впервые записана. Впоследствии сюжет дастана вдохновил азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова на создание оперы “Ашук-Гариб” (1916 год), а в 1988 году режиссер Сергей Параджанов снял по нему одноименный фильм. Так записанная Лермонтовым азербайджанская легенда обрела новую жизнь в музыке и кино. Бестужев-Марлинский перевел на русский поэму Ахундова и записывал кабардинские песни для своей повести, а его слова об азербайджанском языке стали крылатой фразой. Так русскими литераторами был сделан вклад в укреплении позиций азербайджанского языка в истории русской культуры - каждым по-своему, но непременно через дружбу и творческий диалог с просветителем Мирзой Фатали Ахундовым.