Три "Кавказских пленника" русской литературы

Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Лев Толстой бывали на Кавказе, и впечатления от этого края легли в основу их "Кавказских пленников". Расскажем, когда были написаны и опубликованы эти произведения, какие балеты, опера и фильмы были созданы по их мотивам.

"Кавказский пленник" Александра Пушкина

"Кавказского пленника" Пушкин написал во время южной ссылки. Задумана поэма была летом 1820 года, когда он находился на Кавказе. В письме брату поэт делился впечатлениями, упоминая "великолепную цепь этих гор, ледяные вершины их, которые издали, на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными". В Кисловодске Пушкин услышал рассказ старого казака, который и стал сюжетом его произведения.

Работал над поэмой, которая сначала называлась "Кавказ", он в Гурзуфе, Кишиневе, Каменке и Киеве. Завершен "Кавказский пленник" был 23 февраля 1821 года, 15 мая был написан эпилог. В конце апреля 1822 года поэт отправил рукопись Николаю Гнедичу, вышла первая пушкинская "южная поэма" в конце августа, но не без вмешательства цензуры. Она имела большой успех у читателей, и в журнальных разборах одобрительные отзывы преобладали над критическими. Николай Греч, например, писал, что Пушкин "дарит нас новым прекрасным произведением легкого, пламенного, красноречивого пера своего". Более строг Петр Вяземский, считавший, что содержание поэмы "просто и, может быть, слишком естественно", а для ее читателей "много занимательного в описании, но мало в действии".

Сам Пушкин тоже больше ценил описательную сторону "Кавказского пленника". В предисловии ко второму изданию 1828 года он писал, что поэма, "снисходительно принятая публикою, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов".

Какие балеты и опера созданы по мотивам пушкинского "Кавказского пленника"?

На поэму сразу обратил внимание возглавлявший Петербургскую балетную труппу Российских императорских театров Шарль Дидло и осенью того же 1822 года приступил к постановке балета "Кавказский пленник, или Тень невесты", музыку для которого написал Катерино Кавос. Правда, либретто Дидло заметно отличалось от пушкинского произведения: так, действие было перенесено в далекое прошлое, появилась вторая героиня — невеста Пленника.

Премьера в Большом Каменном театре в Петербурге состоялась 15 января 1823 года, главную партию танцевала знаменитая Авдотья Истомина. Балет имел большой успех и неоднократно возобновлялся. В Большой театр в Москве его перенес ученик Дидло Адам Глушковский, впервые на этой сцене "Кавказский пленник, или Тень невесты" был исполнен 4 октября 1827 года.

В середине 1850-х к поэме обратились композитор Цезарь Кюи и либреттист Виктор Крылов. Первая редакция оперы "Кавказский пленник" появилась в 1858 году, вторая — в 1882-м. Премьера состоялась в Мариинском театре в Петербурге 16 февраля 1883 года. В 1885-м Кюи дописал новые сцены, третью редакцию (на французском языке) впервые представили в Льеже 1 января следующего года. В 1887-м "Кавказского пленника" исполнили в Киеве, в 1893-м — в Русском оперном товариществе в Петербурге, в 1899-м — в Московской частной опере. А постановке Большого театра 1909 года особую известность принес спевший партию Пленника Леонид Собинов.

В 1936 году, к столетней годовщине смерти Пушкина, балет "Кавказский пленник" написал композитор Борис Асафьев, либретто создали драматург и теоретик театра Николай Волков, хореограф Леонид Лавровский и искусствовед Илья Зильберштейн. Постановкой занялись одновременно два театра: в Ленинградском Малом театре оперы и балета (теперь это Государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского — Михайловский театр) постановщиком стал Лавровский, в Большом театре — Ростислав Захаров.

В Ленинграде премьера состоялась 14 апреля 1938 года, в Москве — через неделю, 20 апреля. В том же году "Кавказского пленника" другие балетмейстеры поставили в Киеве и Саратове, в 1939-м — в Свердловске, а в 1942 году в Ереване представили версию Лавровского.

"Кавказский пленник" Михаила Лермонтова

Михаил Лермонтов на Кавказе бывал с детства: бабушка возила его туда на лечение. Так будущий поэт познакомился с традициями и бытом местных жителей, запомнились ему рассказы живших в Пятигорске родственников — Екатерины Хастатовой и Павла Шан-Гирея.

"Кавказского пленника" Лермонтов сочинил в 1828 году, когда ему было 14 лет. Кроме личных впечатлений в создании поэмы значительную роль сыграли и литературные: она написана под большим влиянием пушкинского "Кавказского пленника". Это свое раннее произведение Лермонтов не раз редактировал, а опубликовано оно было уже после его гибели: в сокращенном варианте — в журнале "Отечественные записки" в 1859 году, а полностью — в собрании сочинений в 1891-м.

"Кавказский пленник" Льва Толстого

Двухлетнее пребывание на Кавказе Лев Толстой считал одним из ярких событий в своей жизни и называл "мучительным и хорошим временем". Туда он приехал в мае 1851 года вместе со старшим братом Николаем и вскоре решил поступить на военную службу. Толстой успешно сдал экзамен на звание юнкера и был зачислен в стоявшую в станице Старогладовской батарею артиллерийской бригады, позже был произведен в офицеры.

Сюжет рассказа "Кавказский пленник" основан на реальном событии, произошедшем с писателем во время службы на Кавказе. 23 июня 1853 года он записал в дневнике, что "едва не попался в плен", но "вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно".

В октябре 1859 года в своей усадьбе в Ясной Поляне Толстой открыл школу для крестьянских детей, в начале 1870-х приступил к созданию собственной "Азбуки". Для этого учебного пособия он и написал "Кавказского пленника", который впервые был опубликован в 1872 году в журнале "Заря".

Какие фильмы сняты по "Кавказскому пленнику" Толстого?

В 1975 году на киностудии "Грузия-фильм" Георгий Калатозишвили поставил телефильм "Кавказский пленник". Сценарий по рассказу Толстого режиссер написал вместе с Георгием Бадридзе, главную роль исполнил популярный в то время актер Юрий Назаров.

В 1996 году на экраны вышла еще одна экранизация "Кавказского пленника", сделанная Сергеем Бодровым. В сценарии, который он создал вместе с Арифом Алиевым и Борисом Гиллером, действие происходит во время Первой чеченской войны, а снимали фильм в Дагестане и Казахстане.

Этот "Кавказский пленник" удостоен многих российских и зарубежных наград. Так, в 1996 году Бодров получил "Хрустальный глобус" кинофестиваля в Карловых Варах, также фильм был отмечен премией Европейской киноакадемии за лучший сценарий. В 1997-м режиссер, сценаристы, оператор Павел Лебешев и исполнители главных ролей Олег Меньшиков и Сергей Бодров-младший стали лауреатами Государственной премии России. В том же году картина получила "Нику" как лучший фильм, также премию вручили за лучшую режиссуру и сценарий, а Меньшикова и Бодрова-младшего признали лучшими исполнителями мужской роли. А еще в 1997-м "Кавказский пленник" номинировался на "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".