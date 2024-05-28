5 лучших стихотворений Пушкина о Кавказе

Завтра в России и других странах, жители которых знают и любят русский язык, будут отмечать День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Расскажем, почему торжественный и печальный день памяти поэта приходится на 10 февраля и вспомним стихи «солнца русской поэзии», посвященные Кавказу.

© Фото: V. Vizu/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Почему день памяти Пушкина 10 февраля?

Роковая для Пушкина дуэль с Дантесом состоялась двумя днями раньше, 8 февраля 1837 года в пятом часу вечера в предместье Петербурга, на Черной речке. Французский офицер ранил поэта в живот, и тот еще два дня провел в страшных муках в квартире, которую снимал в доме княгини Волконской на набережной Мойки.

© Фото: Козлов Александр Алексеевич. Пушкин на смертном одре. 1837.

Наследие Пушкина

Только по самым приблизительным подсчетам за свои 37 лет Пушкин успел написать

роман в стихах

7 сказок

8 драматических произведений

12 поэм

15 прозаических произведений

783 стихотворения.

Еще при жизни Пушкина называли величайшим русским поэтом, а позже стали считать основоположником современного русского литературного языка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стихи Пушкина о Кавказе

Пушкин стал фактически первым литератором, который познакомил русскую публику Кавказом, основываясь на собственных наблюдениях. Впервые поэт оказался там в 1820 году и написал:

Я видел Азии бесплодные пределы

Кавказа дальный край, долины обгорелы,

Жилище дикое черкесских табунов,

Подкумка знойный брег, пустынные вершины,

Обвитые венцом летучим облаков,

И закубанские равнины!

Ужасный край чудес! Там жаркие ручьи

Кипят в утёсах раскалённых,

Благословенные струи!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Надежда верная болезнью изнурённых.

Мой взор встречал близ дивных берегов

Увядших юношей, отступников пиров,

На муки тайные Кипридой осуждённых,

И юных ратников на ранних костылях,

И хилых стариков в печальных сединах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через девять лет Пушкин вновь отправился на Кавказ, где снова и снова вдохновлялся великолепными цепями гор и ледяными вершинами, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками…

Кавказ

Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины;

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

Отселе я вижу потоков рожденье

И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;

Под ними утесов нагие громады;

Там ниже мох тощий, кустарник сухой;

А там уже рощи, зеленые сени,

Где птицы щебечут, где скачут олени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А там уж и люди гнездятся в горах,

И ползают овцы по злачным стремнинам,

И пастырь нисходит к веселым долинам,

Где мчится Арагва в тенистых брегах,

И нищий наездник таится в ущелье,

Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,

Завидевший пищу из клетки железной;

И бьется о берег в вражде бесполезной

И лижет утесы голодной волной…

Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:

Теснят его грозно немые громады.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Меж горных стен несётся Терек…

Меж горных стен несётся Терек,

Волнами точит дикий берег,

Клокочет вкруг огромных скал,

То здесь, то там дорогу роет,

Как зверь живой, ревёт и воет —

И вдруг утих и смирен стал.

Всё ниже, ниже опускаясь,

Уж он бежит едва живой.

Так, после бури истощаясь,

Поток струится дождевой.

И вот обнажилось

Его кремнистое русло.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обвал

Дробясь о мрачные скалы,

Шумят и пенятся валы,

И надо мной кричат орлы,

И ропщет бор,

И блещут средь волнистой мглы

Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,

И с тяжким грохотом упал,

И всю теснину между скал

Загородил,

И Терека могущий вал

Остановил.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вдруг, истощась и присмирев,

О Терек, ты прервал свой рев;

Но задних волн упорный гнев

Прошиб снега…

Ты затопил, освирепев,

Свои брега.

И долго прорванный обвал

Неталой грудою лежал,

И Терек злой под ним бежал,

И пылью вод

И шумной пеной орошал

Ледяный свод.

И путь по нем широкий шёл:

И конь скакал, и влекся вол,

И своего верблюда вёл

Степной купец,

Где ныне мчится лишь Эол,

Небес жилец.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И в заключение приведем пушкинский черновой набросок, описывающий Дарьяльское ущелье:

Страшно и скучно

Здесь новоселье,

Путь и ночлег.

Тесно и душно.

В диком ущелье —

Тучи да снег. Солнце не светит,

Небо чуть видно,

Как из тюрьмы.

Солнцу обидно.

Путник не встретит

Окроме тьмы...