5 лучших стихотворений Пушкина о Кавказе

Почему день памяти Пушкина 10 февраля?
Роковая для Пушкина дуэль с Дантесом состоялась двумя днями раньше, 8 февраля 1837 года в пятом часу вечера в предместье Петербурга, на Черной речке. Французский офицер ранил поэта в живот, и тот еще два дня провел в страшных муках в квартире, которую снимал в доме княгини Волконской на набережной Мойки.
Наследие Пушкина
Только по самым приблизительным подсчетам за свои 37 лет Пушкин успел написать
- роман в стихах
- 7 сказок
- 8 драматических произведений
- 12 поэм
- 15 прозаических произведений
- 783 стихотворения.
Еще при жизни Пушкина называли величайшим русским поэтом, а позже стали считать основоположником современного русского литературного языка.
Стихи Пушкина о Кавказе
Пушкин стал фактически первым литератором, который познакомил русскую публику Кавказом, основываясь на собственных наблюдениях. Впервые поэт оказался там в 1820 году и написал:
Я видел Азии бесплодные пределы
Кавказа дальный край, долины обгорелы,
Жилище дикое черкесских табунов,
Подкумка знойный брег, пустынные вершины,
Обвитые венцом летучим облаков,
И закубанские равнины!
Ужасный край чудес! Там жаркие ручьи
Кипят в утёсах раскалённых,
Благословенные струи!
Надежда верная болезнью изнурённых.
Мой взор встречал близ дивных берегов
Увядших юношей, отступников пиров,
На муки тайные Кипридой осуждённых,
И юных ратников на ранних костылях,
И хилых стариков в печальных сединах.
Через девять лет Пушкин вновь отправился на Кавказ, где снова и снова вдохновлялся великолепными цепями гор и ледяными вершинами, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками…
Кавказ
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;
Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной…
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.
Меж горных стен несётся Терек…
Меж горных стен несётся Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вкруг огромных скал,
То здесь, то там дорогу роет,
Как зверь живой, ревёт и воет —
И вдруг утих и смирен стал.
Всё ниже, ниже опускаясь,
Уж он бежит едва живой.
Так, после бури истощаясь,
Поток струится дождевой.
И вот обнажилось
Его кремнистое русло.
Обвал
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.
И путь по нем широкий шёл:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вёл
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.
И в заключение приведем пушкинский черновой набросок, описывающий Дарьяльское ущелье:
Страшно и скучно
Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно.
В диком ущелье —
Тучи да снег. Солнце не светит,
Небо чуть видно,
Как из тюрьмы.
Солнцу обидно.
Путник не встретит
Окроме тьмы...