Вестник Кавказа

5 лучших стихотворений Пушкина о Кавказе

Вера Андреева
Памятник Пушкину около Пушкинской галереи в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Завтра в России и других странах, жители которых знают и любят русский язык, будут отмечать День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Расскажем, почему торжественный и печальный день памяти поэта приходится на 10 февраля и вспомним стихи «солнца русской поэзии», посвященные Кавказу.
© Фото: V. Vizu/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Почему день памяти Пушкина 10 февраля?

Роковая для Пушкина дуэль с Дантесом состоялась двумя днями раньше, 8 февраля 1837 года в пятом часу вечера в предместье Петербурга, на Черной речке. Французский офицер ранил поэта в живот, и тот еще два дня провел в страшных муках в квартире, которую снимал в доме княгини Волконской на набережной Мойки.

© Фото: Козлов Александр Алексеевич. Пушкин на смертном одре. 1837.

Наследие Пушкина

Только по самым приблизительным подсчетам за свои 37 лет Пушкин успел написать

  • роман в стихах
  • 7 сказок
  • 8 драматических произведений
  • 12 поэм
  • 15 прозаических произведений
  • 783 стихотворения.

Еще при жизни Пушкина называли величайшим русским поэтом, а позже стали считать основоположником современного русского литературного языка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стихи Пушкина о Кавказе

Пушкин стал фактически первым литератором, который познакомил русскую публику Кавказом, основываясь на собственных наблюдениях. Впервые поэт оказался там в 1820 году и написал:

Я видел Азии бесплодные пределы

Кавказа дальный край, долины обгорелы,

Жилище дикое черкесских табунов,

Подкумка знойный брег, пустынные вершины,

Обвитые венцом летучим облаков,

И закубанские равнины!

Ужасный край чудес! Там жаркие ручьи

Кипят в утёсах раскалённых,

Благословенные струи!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Надежда верная болезнью изнурённых.

Мой взор встречал близ дивных берегов

Увядших юношей, отступников пиров,

На муки тайные Кипридой осуждённых,

И юных ратников на ранних костылях,

И хилых стариков в печальных сединах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через девять лет Пушкин вновь отправился на Кавказ, где снова и снова вдохновлялся великолепными цепями гор и ледяными вершинами, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками…

Кавказ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной…
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Меж горных стен несётся Терек…

Меж горных стен несётся Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вкруг огромных скал,
То здесь, то там дорогу роет,
Как зверь живой, ревёт и воет —
И вдруг утих и смирен стал.

Всё ниже, ниже опускаясь,
Уж он бежит едва живой.
Так, после бури истощаясь,
Поток струится дождевой.
И вот обнажилось
Его кремнистое русло.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обвал

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.

И путь по нем широкий шёл:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вёл
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И в заключение приведем пушкинский черновой набросок, описывающий Дарьяльское ущелье:

Страшно и скучно

Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно.
В диком ущелье —
Тучи да снег. Солнце не светит,
Небо чуть видно,
Как из тюрьмы.
Солнцу обидно.
Путник не встретит
Окроме тьмы...

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