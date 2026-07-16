В центре Москвы прогремел взрыв

На первом этаже ресторана на Кудринской площади в центре столицы прозвучал взрыв, сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.
Отмечается, что три человека погибли, пятнадцать — пострадали и получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В момент ЧП на территории заведения проходила свадьба, где находились около 50 человек.
На месте взрыва сейчас работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб.
Стало известно, что на части съездов возле Кудринской площади временно ограничено движение всех видов транспорта.
Станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" работают штатно.
Согласно предварительным данным, взрыв мог произойти на кухне ресторана заведения из-за утечки газа.