В центре Москвы прогремел взрыв

В ресторане рядом с высокой на Кудринской площади в Москве прозвучал взрыв. Предварительно, пострадали около 15 человек.

На первом этаже ресторана на Кудринской площади в центре столицы прозвучал взрыв, сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Отмечается, что три человека погибли, пятнадцать — пострадали и получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В момент ЧП на территории заведения проходила свадьба, где находились около 50 человек.

На месте взрыва сейчас работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб.

Стало известно, что на части съездов возле Кудринской площади временно ограничено движение всех видов транспорта.

Станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" работают штатно.

Согласно предварительным данным, взрыв мог произойти на кухне ресторана заведения из-за утечки газа.