Автотрасса Астрахань – Кизляр станет удобнее для водителей

Власти Дагестана начали расширять трассу из Астрахани в Кизляр – ее обновленный участок пройдет в обход Махачкалы, что позволит не только избавить ее от пробок, но и обеспечить на ней высокую пропускную способность и безопасность.

В Дагестане стартует первый этап строительства обхода Махачкалы на федеральной трассе Р-215, соединяющей Астрахань, Кочубей и Кизляр. Стоимость контракта превышает 4 млрд рублей.

Новый участок дороги избавит от пробок перегруженную межрегиональную трассу, благодаря ему увеличится ее пропускная способность и безопасность. Пройдет он в обход Махачкалы, избавив жителей дагестанской столицы от круглосуточного шума потока автомобилей, передает "АиФ Астрахань".

Финансирование проекта будет полностью осуществляться за счет средств федерального бюджета. Подрядчика строительства определят в августе, а полностью завершат реконструкцию к концу ноября 2028 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Дагестана планировали начать строительство обхода Махачкалы, чтобы избавить столицу от мощного транзитного потока, нарушающего покой граждан и блокирующего транспортные коммуникации столицы, еще в 2025 году, однако у главы республики Сергея Меликова были более пессимистичные прогнозы – он сообщил, что строительство обхода Махачкалы планируется начать в 2026 году.