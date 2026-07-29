Переговоры по переработке нефти ведут Москва и Астана

Представители РФ и Казахстана обсуждают возможность переработки российской нефти на территории республики. Участвующие в переговорах предприятия на данный момент неизвестны.
Россия и Казахстан начали обсуждать возможность переработки российской нефти на заводах республики. Об этом рассказали в Минэнерго Казахстана.
Далее часть полученной продукции планируется продавать на территории Казахстана, а другую часть – поставлять в Россию, передает агентство Reuters.
"Ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения с последующей продажей полученной продукции внутри Казахстана и экспортом части продукции в Российскую Федерацию"
– Министерство РК
При этом пока не уточняется, о каком именно объеме переработки идет речь. Не разглашаются также условия сотрудничества и участвующие в переговорах предприятия.