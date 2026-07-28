Azeri Light приблизилась к $100 за баррель

На мировых рынках стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла более чем на 7% и вплотную приблизилась к психологической отметке в $100.

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light повысилась на $6,97 или 7,64% — до $98,19. Об этом стало известно по результатам последних торгов.

В турецком Джейхане цена азербайджанской нефти по условиям FOB увеличилась на $7,23 или 8,32% — до $94,12 за баррель.

Отметим, по итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,2, а американский эталон WTI подорожал до $84,48.

В бюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65. Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

Напомним, рост цен на нефть произошел на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных военных действиях США против Ирана и йеменских хуситов. Кроме того, обострение ситуации в Красном море и напряженность у Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов усиливают риски глобального дефицита нефти.