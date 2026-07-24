США назвали ежедневные объемы поставок нефти из Персидского залива

Ежедневно из Персидского залива поступает 13 млн баррелей нефти, отметили в американском энергетическом ведомстве.
Страны Персидского залива в период кризиса на Ближнем Востоке поставляют на мировой рынок около 13 млн баррелей нефти ежедневно, такое заявление сделал министр энергетики США Крис Райт.
Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.
"Из региона Персидского залива поступает 13 млн баррелей нефти в день. Так что у нас приходит две трети поставок нефти из Персидского залива по сравнению с тем, что было до начала конфликта"
– Крис Райт
Как рассказал министр, около половины из этих поставок переправляется морским путем, а вторая половина – через трубопроводы.
Напомним, ранее американское Центральное военное командование заявило о том, что через Ормузский пролив было перевезено порядка 500 млн баррелей нефти.