США назвали ежедневные объемы поставок нефти из Персидского залива

Ежедневно из Персидского залива поступает 13 млн баррелей нефти, отметили в американском энергетическом ведомстве.

Страны Персидского залива в период кризиса на Ближнем Востоке поставляют на мировой рынок около 13 млн баррелей нефти ежедневно, такое заявление сделал министр энергетики США Крис Райт.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

"Из региона Персидского залива поступает 13 млн баррелей нефти в день. Так что у нас приходит две трети поставок нефти из Персидского залива по сравнению с тем, что было до начала конфликта"

– Крис Райт

Как рассказал министр, около половины из этих поставок переправляется морским путем, а вторая половина – через трубопроводы.

Напомним, ранее американское Центральное военное командование заявило о том, что через Ормузский пролив было перевезено порядка 500 млн баррелей нефти.