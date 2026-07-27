В Турции прокомментировали ситуацию с вирусными заболеваниями на курортах

В Турции ситуация с вирусными заболеваниями на курортах находится под пристальным вниманием властей республики. Об этом агентству РИА Новости заявили в минздраве страны.
Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
"Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства"
- минздрав Турции
В министерстве добавили, что непрерывно контролируют ситуацию для защиты здоровья населения и обеспечивают прозрачный обмен информацией с международными организациями.
Отметим, что вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу, вызывая у наиболее уязвимых к инфекции детей повышение температуры, сыпь и поражение слизистых оболочек, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.