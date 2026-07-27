Вестник Кавказа

В Турции прокомментировали ситуацию с вирусными заболеваниями на курортах

В Турции прокомментировали ситуацию с вирусными заболеваниями на курортах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
​Власти Турции взяли под пристальный санитарный контроль ситуацию с заболеваемостью вирусом Коксаки среди отдыхающих на курортах республики российских туристов.

​В Турции ситуация с вирусными заболеваниями на курортах находится под пристальным вниманием властей республики. Об этом агентству РИА Новости заявили в минздраве страны.

​Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.

​"Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства" 

- минздрав Турции

​В министерстве добавили, что непрерывно контролируют ситуацию для защиты здоровья населения и обеспечивают прозрачный обмен информацией с международными организациями. 

​Отметим, что вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу, вызывая у наиболее уязвимых к инфекции детей повышение температуры, сыпь и поражение слизистых оболочек, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

 

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