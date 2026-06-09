Китайских туристов в России будет больше

Россия планирует довести туристический поток с Китаем до 5,5 миллионов человек уже к 2030 году: две страны рассматривают введение постоянного безвизового режима.

В скором времени туристический поток между Россией и Китаем может практически удвоиться – власти двух стран планируют довести его объем к 2030 году до 5,5 млн человек, тогда как по итогам 2025 года турпоток он превысил 3 млн человек, показав рост на 17%, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"У нас имеются планы по доведению объема туристического потока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году, причем на Дальний Восток, как ожидается, придется 1,8 млн. В настоящее время на китайское направление приходится три четверти всего иностранного турпотока в ДФО"

- Андрей Руденко

Серьезный рост турпотока между двумя странами произошел после введения Россией и Китаем на взаимной основе безвизового режима въезда. Уже в первом квартале текущего года темпы роста числа турпоездок составили 50% в годовом выражении, - добавил дипломат, передает РИА Новости.

Сейчас Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе, заключил Андрей Руденко.