Тегеран закроет Ормуз для поддержавших план Трампа об изъятии иранских активов

Тегеран намерен заблокировать Ормузский пролив для стран и коммерческих организаций, которые поддержат проект Трампа об использовании замороженных иранских активов.

Власти Ирана планируют запретить использование Ормузским проливом для стран и компаний, которые одобрят инициативу лидера США Дональда Трампа о присвоении иранских средств, замороженных из-за санкций. Об этом сообщил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"Мы предупреждаем все страны и компании, которые приветствуют предложение Трампа использовать замороженные иранские активы, что отныне вооруженные силы Ирана не позволят их судам пройти через Ормуз"

– Эбрахим Зольфагари

По словам Трампа, власти США могут компенсировать ущерб коммерческим судам за счет замороженных иранских активов.

Напомним, что в начале июля конфликт между США и Ираном возобновился с новой силой. Американские военные нанесли удары по Ирану в ответ удары по коммерческим судам, которые якобы нанесли иранские военные.