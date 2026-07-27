Вестник Кавказа

Тегеран закроет Ормуз для поддержавших план Трампа об изъятии иранских активов

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
Тегеран намерен заблокировать Ормузский пролив для стран и коммерческих организаций, которые поддержат проект Трампа об использовании замороженных иранских активов.

Власти Ирана планируют запретить использование Ормузским проливом для стран и компаний, которые одобрят инициативу лидера США Дональда Трампа о присвоении иранских средств, замороженных из-за санкций. Об этом сообщил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. 

"Мы предупреждаем все страны и компании, которые приветствуют предложение Трампа использовать замороженные иранские активы, что отныне вооруженные силы Ирана не позволят их судам пройти через Ормуз"

– Эбрахим Зольфагари

По словам Трампа, власти США могут компенсировать ущерб коммерческим судам за счет замороженных иранских активов. 

Напомним, что в начале июля конфликт между США и Ираном возобновился с новой силой. Американские военные нанесли удары по Ирану в ответ удары по коммерческим судам, которые якобы нанесли иранские военные.

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