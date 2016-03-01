В КБР снова посоревнуются в выпечке хычинов

В середине августа в кабардино-балкарской курортной зоне Долинск рядом с Нальчиком пройдет уже второй чемпионат по приготовлению хычинов – любимого национального блюда, круглых блинов с разнообразной начинкой.

В августе в Кабардино-Балкарии пройдет второй чемпионат по приготовлению балкарских хычинов, - сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма КБР.

"15−16 августа, стадион Хасанья в Долинске, более 30 тысяч гостей со всей России, тысячи хычинов и другие угощения, концерты, ярмарки, мастер-классы и многое другое!"

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Технология проста - в балкарских хычинах при приготовлении теста используется только вода, мука и соль, тем не менее, соревноваться в мастерстве будут мастера и профессионалы. За первое место среди мастеров предусмотрен приз в 100 тыс рублей, за второе - 50 тыс рублей, третье - 30 тыс рублей, а вот сумма приза победителя-профессионала держится в секрете, передает портал "Это Кавказ".

Участников ждут и другие призы – так, "Щедрость гор" достанется команде, раздавшей наибольшее количество угощений гостям, а приз зрительских симпатий определят по результатам открытого голосования посетителей, говорится в сообщении.

Напомним, первый чемпионат по приготовлению хычинов в Нальчике, который состоялся в августе 2025 года, собрал свыше 10 тысяч человек гостей.