Кисловодский пляж получил первый в крае сертификат

В Кисловодске появился первый в Ставропольском крае сертифицированный пляж – им стала очень популярная у горожан и туристов локация у Старого озера, оборудованная по всем стандартам качества и безопасности.

Государственная комиссия по сертификации по достоинству оценила пляж Старого озера в городе-курорте Кисловодске, присвоив ему первую категорию: он стал первым сертифицированным пляжем в Ставропольском крае, сообщил в своих соцсетях глава Кисловодска Евгений Моисеев.

"Пляжу Старого озера в Кисловодске присвоена первая категория по итогам государственной классификации пляжей. Он стал первым и пока единственным сертифицированным пляжем первой категории в Ставропольском крае"

- Евгений Моисеев

Теперь на курорте есть официально классифицированный пляж, соответствующий всем необходимым нормам – это наличие детской и спортивной площадки, а также высокие стандарты качества и безопасности, пояснил градоначальник, передает портал "Это Кавказ".

Теперь у курортного города появились дополнительные возможности для развития инфраструктуры и участия в национальном проекте "Туризм и гостеприимство", - подчеркнул Евгений Моисеев.

Присвоенная пляжу классификация будет действовать три года, она подтверждает соответствие объекта всем требованиям по благоустройству и качеству его инфраструктуры.

