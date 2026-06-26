Слуцкий заявил о скором визите конгрессменов США в РФ

Представители Конгресса США приедут Россию с ответным визитом вскоре после начала работы следующего созыва Госдумы, такое заявление сделал председатель комитета думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Как он отметил в ходе общения с журналистами, американскую делегацию возглавит член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.
"Анна Паулина Луна и ее коллеги активно с нами взаимодействуют. Недавно говорил по телефону, скоро они приедут к нам, это уже будет следующий созыв"
– Леонид Слуцкий
Напомним, марте пять российских депутатов Госдумы посетила Соединенные Штаты приглашению Анны Паулины Луны.
В рамках встречи стороны обсудили российско-американское партнерство, украинский кризис, ближневосточный конфликт и другие актуальные вопросы.