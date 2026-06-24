Вестник Кавказа

Конгрессмены США отложили визит в Россию

Вид на Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские конгрессмены не приедут в Россию в июне. Ранее предполагалось, что они посетят Москву до первых чисел июля.

Конгрессмены Соединенных Штатов отказались посещать Россию с официальным визитом в июне. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Он подчеркнул, что американские парламентарии получили приглашения, однако не ответили на них, передает газета "Известия".

В марте нынешнего года делегация Госдума посетила США. Это была первая за 12 лет поездка думской делегации в Америку. Предполагалось, что ответный визит состоится до 4 июля, когда в США будет отмечаться 250-летие независимости США.

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