Конгрессмены США отложили визит в Россию

Американские конгрессмены не приедут в Россию в июне. Ранее предполагалось, что они посетят Москву до первых чисел июля.

Конгрессмены Соединенных Штатов отказались посещать Россию с официальным визитом в июне. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Он подчеркнул, что американские парламентарии получили приглашения, однако не ответили на них, передает газета "Известия".

В марте нынешнего года делегация Госдума посетила США. Это была первая за 12 лет поездка думской делегации в Америку. Предполагалось, что ответный визит состоится до 4 июля, когда в США будет отмечаться 250-летие независимости США.