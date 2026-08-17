Вестник Кавказа

Трамп распорядился приостановить переговоры с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
CNN: Дональд Трамп приостановил дипломатический процесс с Ираном. Ранее Тегеран заявил о намерении полностью завершить войну без предварительных перемирий.

Лидер США Дональд Трамп дал указание свернуть дипломатический процесс с Ираном, передает CNN со ссылкой на источник в Белом доме. 

По данным источника, Белый дом оповестил партнеров о новой тактике в отношении Ирана – США будут оказывать давление на Тегеран вместо решительного удара. 

Президент США отметил, что продвижение переговорного процесса практически полностью остановлено. Также были даны указания переговорщикам свернуть работу по иранскому направлению. 

Ранее в МИД Ирана заявили об отказе от перемирия и  стремлении полностью завершить войну.

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