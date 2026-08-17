Трамп распорядился приостановить переговоры с Ираном

CNN: Дональд Трамп приостановил дипломатический процесс с Ираном. Ранее Тегеран заявил о намерении полностью завершить войну без предварительных перемирий.
Лидер США Дональд Трамп дал указание свернуть дипломатический процесс с Ираном, передает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным источника, Белый дом оповестил партнеров о новой тактике в отношении Ирана – США будут оказывать давление на Тегеран вместо решительного удара.
Президент США отметил, что продвижение переговорного процесса практически полностью остановлено. Также были даны указания переговорщикам свернуть работу по иранскому направлению.
Ранее в МИД Ирана заявили об отказе от перемирия и стремлении полностью завершить войну.