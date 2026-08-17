ОАЭ приостановили торговые контакты с Ираном

Власти ОАЭ приняли решение временно прервать торговые и финансовые контакты с Ираном.

Власти ОАЭ приняли решение приостановить торговые и финансовые контакты с Ираном, информирует МИД страны.

Абу-Даби принял решение на фоне роста эскалации в регионе. В МИД ОАЭ заявили о стремлении Абу-Даби к региональной интеграции, диалогу и сотрудничеству.

В дипведомстве подтвердили нацеленность страны на защиту международной финансовой системы в рамках международного права.

Ранее ПВО ОАЭ перехватила две ракеты, запущенные с территории Ирана. Ракеты упали в море.