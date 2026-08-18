Вестник Кавказа

Россия может отменить ограничения на импорт сельхозпродукции из Армении

Россия может отменить ограничения на импорт сельхозпродукции из Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Россельхознадзоре допустили пересмотр ограничений на импорт товаров из Армении. В ведомстве отметили, что в первую очередь хотят дождаться от армянской стороны результатов расследования.

Россия может пересмотреть ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Армении. Об этом рассказал в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что ожидают от Армении результатов расследования, передает газета "Известия".

"Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС"

– "Известия"

Напомним, в начале лета Россельхознадзор объявил, что вводит ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в страны ЕАЭС.

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