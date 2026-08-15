Первая мировая: триумф, трагедия и гибель Российской Империи. Леонид Млечин

Первая мировая война стала для России не только испытанием на поле боя, но и переломным моментом всей истории страны.

Почему империя, ввязавшаяся в конфликт, оказалась на грани краха, как участие России в войне повлияло на судьбу династии Романовых, и почему именно в этот период рухнула монархия, кто и как приблизил свержение Николая II — в центре нового сюжета Леонида Млечина.

Сегодня этим событиям часто уделяют недостаточно внимания в учебниках истории. Однако участие России в Первой мировой войне — это не только важнейшая часть национальной памяти, но и ключ к пониманию того, как страна оказалась на пороге революции и исторического слома.