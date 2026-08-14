Новое наружное освещение появится на десятках километров дорог в Кабардино-Балкарии

Свыше 60 км дорог КБР снабдят новым наружным освещением. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

На дорогах Кабардино-Балкарии будет установлено новое наружное освещение, подробности сообщили в администрации главы республики.

"В 2026 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и за счет средств дорожного фонда планируется обустроить более 60 км линий наружного освещения"

– администрация главы КБР

На дорогах будут установлены опоры и светильники, планируется проложить линии электроснабжения. Затем начнется этап подключения оборудования и его настройки.

В сообщении уточняется, что освещены будут как региональные, так и муниципальные дороги. Фонари появятся в том числе у социально значимых объектов.