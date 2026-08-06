Спрос на летние авиаперелеты из России в Грузию продолжает расти

Общее количество пассажиров на летних рейсах из России в Грузию выросло на 9,8% в годовом выражении, при этом суммарный спрос на данные авиаперелеты увеличился на 8,5%.

​Спрос на летние перелеты из России в Грузию вырос на 8,5% в годовом выражении, а количество пассажиров увеличилось на 9,8%. Эту информацию предоставили агентству РИА Новости в сервисе "Туту".

​В компании уточнили динамику бронирований по летним месяцам. В июне число заказов снизилось на 1,3% год к году, однако в июле и августе показатель вырос на 15,1% и 11,7%. Среди регионов вылета лидером по росту спроса стал Краснодарский край — плюс 25,2%. Количество вылетов из Санкт-Петербурга увеличилось на 15,5%, а из Москвы — на 11,2%.

​Помимо России, авиабилеты в Грузию активно покупали в Беларуси, Азербайджане, Турции, Армении и Казахстане.

​Отметим, что по состоянию на август 2026 года прямые рейсы из России в Грузию выполняют авиакомпании Red Wings, Georgian Airways и "Азимут". Перевозчики осуществляют вылеты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, при этом среднее время в пути составляет около трех часов, а базовая стоимость билетов начинается от 7188 рублей.