Электричество вернули в дома Казахстана

В Казахстане восстановили подачу электроэнергии, говорится в сообщении министерства энергетики республики.
Отмечается, что региональные энергоснабжающие организации в настоящее время занимаются подключением отдельных потребителей.
"На текущий момент по линии АО "KEGOC" (казахстанской компании по управлению электрическими сетями - ред.) электроснабжение восстановлено в полном объеме. В настоящее время региональными энергоснабжающими организациями проводится поэтапное подключение отдельных потребителей"
— Минэнерго Казахстана
Как пояснили в ведомстве, в ближайшие часы свет будет на всей территории страны.
Как рассказали в KEGOC, в результате аварии отключились три линии электропередачи напряжением 500 киловольт.
Напомним, ранее в странах Центральной Азии произошло масштабное отключение электричества.
Значительные проблемы с подачей электричества наблюдались в казахстанском Алматы.