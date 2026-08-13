Вестник Кавказа

Электричество вернули в дома Казахстана

Электричество вернули в дома Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электроснабжение в Казахстане полностью восстановлено, в процессе подключение потребителей, рассказали в Минэнерго республики.

В Казахстане восстановили подачу электроэнергии, говорится в сообщении министерства энергетики республики.

Отмечается, что региональные энергоснабжающие организации в настоящее время занимаются подключением отдельных потребителей.

"На текущий момент по линии АО "KEGOC" (казахстанской компании по управлению электрическими сетями - ред.) электроснабжение восстановлено в полном объеме. В настоящее время региональными энергоснабжающими организациями проводится поэтапное подключение отдельных потребителей"

 — Минэнерго Казахстана

Как пояснили в ведомстве, в ближайшие часы свет будет на всей территории страны.

Как рассказали в KEGOC, в результате аварии отключились три линии электропередачи напряжением 500 киловольт.

Напомним, ранее в странах Центральной Азии произошло масштабное отключение электричества.

Значительные проблемы с подачей электричества наблюдались в казахстанском Алматы.

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