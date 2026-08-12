Главную задачу в конфликте с Ираном назвали в США

США не считают решение ядерного вопроса первостепенной задачей в конфликте с Ираном, сообщил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что это важный вопрос, но он не находится для Вашингтона на первом месте.

Первостепенная задача Соединенных Штатов в конфликте с Ираном заключается в обеспечении американцев дешевой нефтью. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, проблема возможного получения Ираном ядерного оружия находится на втором плане.

"Цель номер один: сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране. И затем, очевидно, цель номер два – гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие"

– Джей Ди Вэнс

Ранее на этой неделе член президиума парламента ИРИ Алиреза Салими сообщил, что нынешних геополитических условиях Ормузский пролив для Исламской Республики важнее ядерного оружия.