Ормузский пролив важнее ядерного оружия – Иран

Стратегическая ценность Ормузского пролива сейчас важнее ядерного оружия, сообщили в парламенте Иране. При этом там призвали не злоупотреблять использованием этой водной артерии.

Для Ирана в нынешних геополитических условиях Ормузский пролив важнее ядерного оружия. Об этом сообщил член президиума парламента ИРИ Алиреза Салими.

По его словам, контролируя эту важнейшую транспортную артерию, Исламская Республика может эффективнее противостоять внешнему давлению, а также добиваться смягчения санкций и получения компенсаций.

В то же время Салими заявил, что не стоит злоупотреблять возможностями, которые дает контроль над проливом.

"Мы не должны злоупотреблять использованием Ормузского пролива. Он имеет свои особенности, и мы должны использовать пролив правильно"

– иранский парламентарий

Он добавил, что Соединенные Штаты своими действиями создали для Ирана дополнительные возможности для того, чтобы более эффективно использовать этот стратегический маршрут.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил о полном недоверии к Ирану и контроле американских военных над Ормузским проливом.

Ормузский пролив в политике Ирана

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на кардинальный пересмотр иранским руководством темы Ормузского пролива после начала иранского конфликта – на сегодня она занимает центральное место во внешней политике ИРИ.

"Ормузский пролив на сегодняшний день является главным вопросом внешней политики Ирана. Контроль Ирана над Ормузским проливом, начиная с марта этого года, способствовал почти полному прекращению транспортировки нефтепродуктов, сжиженного газа и удобрений из Персидского залива, что нанесло сильнейший удар не только по арабским монархиям на Аравийском полуострове, но и по мировой торговле углеводородами – а через нее по экономикам стран-импортеров энергоресурсов. В Тегеране на практике убедились, насколько эффективен этот инструмент прямого и косвенного давления на своих противников", – прежде всего сказал он.

"Поэтому Иран твердо намерен закрепить за собой контроль над Ормузским проливом, понимая, что конфронтация, в том числе военными методами, с США и Израилем будет продолжаться. Мы видим, что его усилия успешны: попытки президента США Дональда Трампа каким-то образом снять иранский контроль над проливом не приносят никаких результатов. Да, ВМС США заблокировали для иранского морского транспорта весь регион, что наносит тяжелый удар по экономике и финансам Ирана, поскольку он не может продавать в нужных объемах нефть и нефтепродукты и получать жизненно важные товары из-за рубежа – но иранский контроль над Ормузским проливом это не снимает", – продолжил Владимир Сажин.

"Иран по-прежнему держит в напряжении и страны Персидского залива, и США, а нефть на мировых рынках вновь дорожает. Это создает новые проблемы для Республиканской партии перед грядущими промежуточными выборами в Конгресс США: из-за действий Администрации Трампа в Америке дорожает бензин, что является крайне раздражающим фактором для американских избирателей. Так что путем сохранения контроля над Ормузским проливом Иран подрывает политические перспективы Дональда Трампа. В Тегеране уже не раз звучали заявления, что контроль над Ормузским проливом – это де-факто "ядерная бомба" в руках Исламской Республики", – обратил внимание востоковед.

"В связи с этим Тегеран настроен действовать максимально жестко по вопросу Ормузского пролива как минимум до ноября, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс. После выборов иранское руководство будет решать, что делать дальше. Неограниченно долго в нынешней ситуации Иран оставаться не может – ему тоже необходима свобода судоходства, чтобы снять давление на свою экономику. Экономика Ирана сейчас более чем в кризисном состоянии, в среднесрочной перспективе республике потребуется добиться отмены американской морской блокады. Но какие-то подвижки начнутся только после ноября, тем более что ни США, ни Израиль не готовы на новые широкомасштабные военные действия против Ирана", – ожидает Владимир Сажин.

"Еще один важный аспект контроля над Ормузским проливом для Ирана состоит в том, что эта тема делает по сути неактуальной всю предыдущую повестку дня в давлении США и Израиля на ИРИ. Все те требования, которые выдвигали Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху – прекращение ядерной программы Ирана, закрытие ракетной программы, сворачивание иранской поддержки различных сил на Ближнем Востоке из "Оси сопротивления" – ушли на второй план. Из-за остроты проблемы блокады Ормузского пролива уже даже неясно, когда Вашингтон вернется к этим вопросам. То есть Ирану удалось вывести эти проблемы из первостепенной повестки дня благодаря розыгрышу своего козыря в виде контроля над Ормузским проливом. Это явная политическая победа Тегерана, и он постарается ее сохранить", – отметил эксперт.

При этом Владимир Сажин выразил сомнение в том, что международное сообщество в итоге признает право Ирана на контроль над Ормузским проливом. "Подобный контроль с использованием против коммерческих судов вооруженных сил и взиманием платы за проход является нарушением со стороны Ирана всех действующих положений в отношении судоходства в Персидском заливе. Страны Персидского залива не согласятся с иранскими требованиями – это касается и Омана, с которым Иран ведет переговоры по поводу будущего Ормузского пролива. Поэтому вполне можно ожидать, что после выборов в Конгресс США начнутся переговоры, на которых эта проблема будет решаться", – заключил он.