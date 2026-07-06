Самолет из Батуми не долетел до Перми

Вынужденную посадку по пути в Пермь пришлось совершить лайнеру авиакомпании Red Wings, который ранее вылетел из Батуми.

Воздушное судно российского перевозчика Red Wings, направлявшееся из Батуми в Пермь, осуществило вынужденную посадку, не долетев до пункта назначения, подробности инцидента рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, по пути из Грузии в одной из систем самолета была зафиксирована техническая неисправность. Экипаж принял решение о вынужденной посадке.

Лайнер принял международный аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. Посадка была совершена примерно в 13:30 по местному времени (11:30 мск). Она прошла в штатном режиме.

Уральская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров. Также осуществляется мониторинг ситуации.