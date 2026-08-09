США усилят давление на Иран через санкции и блокаду портов

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп решил использовать выжидательную тактику в отношении Ирана, сделав ставку на санкции и блокаду портов вместо продолжения военных действий.

Президент США Дональд Трамп решил сосредоточиться на долгосрочном экономическом давлении в отношении Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, американский лидер не хочет продолжать полномасштабную войну, но избегает и дипломатических переговоров. Опираясь на поддержку советников, Трамп рассчитывает усилить экономическое давление на Иран за счет длительных санкций и блокады морских портов.

​Бывший сотрудник американских спецслужб Эрик Брюэр предупредил, что в условиях блокады Иран обязательно даст отпор, поскольку обладает более высоким болевым порогом, и у Вашингтона в сложившейся ситуации попросту не осталось выигрышных сценариев.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне стороны договорились о прекращении огня, но уже 8 июля США возобновили удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В ответ 5 августа в МИД Ирана заявили о согласовании с Оманом нового маршрута через пролив, подчеркнув, что его открытие будет зависеть от дальнейших шагов США.