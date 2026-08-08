КСИР рассказал об особенностях иранских ракет

Представитель КСИР заявил, что армия Ирана имеет сейчас гораздо более современные ракеты, нежели раньше. Он пояснил, что они способны менять траекторию для обхода вражеских ПВО.

В распоряжении вооруженных сил Ирана есть баллистические ракеты, траекторию которых можно изменить уже после запуска. Об этом рассказал Хосейн Мохеби, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Он подчеркнул, что эта способность помогать им обходить системы ПВО противника, передает агентство Fars.

"Возможности наших ракет уже не такие, как раньше, когда они просто запускались из одной точки и приземлялись в другой. Наши ракеты являются управляемыми, и некоторые из них даже способны изменять свою траекторию – маневрировать перед системами ПВО противника"

– Хосейн Мохеби

По его словам, даже если для ракеты определена конкретная цель, то можно изменить ее прямо в середине полета и назначить другую цель.

Мохеби также отметил, что современная война стала войной, где побеждает тот, кто обладает более прогрессивными технологиями.