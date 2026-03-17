Вестник Кавказа

Резаи стал секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Резаи стал секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране сменили секретаря Высшего совета нацбезопасности – на пост назначен Мохсен Резаи. Его предшественник стал советником Моджтабы Хаменеи по политическим вопросам.

Новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана назначен экс-главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, сообщил глава отдела по связям с общественностью администрации президента ИРИ Мохаммад Мехди Табатабаи.

Мохсен Резаи заменит на этом посту Мохаммада Багера Золькадра, он назначен на должность советника верховного лидера Моджтабы Хаменеи по политическим вопросам. 

Мохсен Резаи распоряжением президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана назначен секретарем Высшего совета нацбезопасности.

Отметим, что Золькадр был секретарем совета в течение последних 4,5 месяцев, назначение он получил 27 марта после гибели своего предшественника Али Лариджани.

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