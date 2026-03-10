Биография Али Лариджани: от философа-прагматика до военного лидера Ирана

Расскажем, кто такой Али Лариджани, какая у него семья, национальность, образование и политическая карьера, почему Лариджани называют де-факто лидером Ирана, а также что известно о возможном убийстве Лариджани.

По данным израильских официальных лиц, Лариджани был убит в результате точечного авиаудара, проведенного в ночь на 17 марта. Если эта информация подтвердится, его смерть станет самым значительным ударом по иранскому руководству после гибели аятоллы Али Хаменеи.

На протяжении десятилетий Али Лариджани олицетворял прагматичное лицо иранского истеблишмента - человек, писавший труды о немецком философе Иммануиле Канте и одновременно ведущий ядерные переговоры с Западом. Но после событий 28 февраля 2026 года его роль и риторика кардинально изменились, превратив секретаря Высшего совета нацбезопасности в главную фигуру военного кабинета Ирана.

Кто такой Али Лариджани?

Биография, национальность и семья Али Лариджани

Али Ардашир Лариджани родился 3 июня 1958 года (по другим данным, в 1957 году) в священном для шиитов иракском городе Эн-Наджаф. При этом Али Лариджани по национальности перс и является этническим иранцем. Его семья принадлежит к числу самых влиятельных в ИРИ - настолько, что журнал Time назвал их "иранскими Кеннеди". Отец, Мирза Хашем Амоли, был видным шиитским богословом, вынужденным бежать в Ирак во времена гонений на духовенство при шахе Пехлеви. После Исламской революции 1979 года семья Лариджани вернулась на родину.

Братья Лариджани тоже заняли ключевые посты в республике:

Мохаммад-Джавад Ардешир Лариджани - член парламента и старший советник Али Хаменеи по внешней политике;

Садек Лариджани - председатель Совета по целесообразности (с 2018 года), ранее занимал пост главы судебной власти (2009-2019);

Другие братья также работали в судебной системе и Совете экспертов - органе, уполномоченном назначать и отправлять в отставку Верховного лидера.

Личные связи Лариджани с революционной элитой укрепились в 20 лет, когда он женился на Фариде Мотаххари, дочери Мортезы Мотаххари - близкого соратника основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни. Несмотря на консервативные семейные корни, его дети получили разнообразное образование: дочь Фатима, окончившая медфакультет Тегеранского университета, прошла специализацию в Кливлендском государственном университете в США.

Образование и карьера Али Лариджани

В отличие от многих иранских политиков, чье образование ограничивалось религиозными семинариями, Лариджани получил блестящее светское образование:

1979 год - степень бакалавра по математике и компьютерным наукам в Технологическом университете Шарифа (Тегеран);

Затем - магистратура и докторская степень по западной философии в Тегеранском университете, где он написал диссертацию о философии математики Иммануила Канта;

Карьеру он начинал как журналист в иранской государственной телерадиокомпании IRIB, где в 1980 году стал директором новостной службы. С началом ирано-иракской войны в 1981 году вступил в КСИР, дослужившись до звания бригадного генерала.

Какие посты занимал Лариджани до войны?

Политическая биография Лариджани охватывает практически все ключевые институты Иана:

Министр культуры и исламской ориентации (1994-1997) - работа при президенте Акбаре Хашеми Рафсанджани;

Глава государственного телерадиовещания IRIB (1994-2004) - критика реформистов за ограничение доступа к зарубежным СМИ;

Представитель Хаменеи в Высшем совете нацбезопасности (1996) - начало работы в структурах безопасности;

Секретарь Высшего совета нацбезопасности, главный ядерный переговорщик (2005-2007) - переговоры с "европейской тройкой" и Россией;

Спикер Меджлиса (2008-2020) - одобрение ядерной сделки 2015 года (СВПД);

Отстранен от президентских выборов (2021) - наблюдательный совет не допустил до выборов без объяснения причин;

Повторно отстранен от выборов (2024) - критиковал решение как "непрозрачное";

Был вновь назначен секретарем Высшего совета нацбезопасности (август 2025).

Ядерная сделка 2015 года. Лариджани сыграл ключевую роль в одобрении СВПД с мировыми державами. Однако в 2018 году американский лидер Дональд Трамп вышел из соглашения, что в конечном итоге привело к краху договоренностей. В марте 2025 года Лариджани предупреждал: постоянное внешнее давление может подтолкнуть Иран к пересмотру ядерной доктрины. В 2021 году Лариджани вел переговоры с Китаем о 25-летнем соглашении о стратегическом сотрудничестве, которое принесло ИРИ многомиллиардные инвестиции и стало спасательным кругом для экономики, ослабленной санкциями.

В январе 2026 года США ввели санкции против Лариджани, обвинив его в "жестоком подавлении иранского народа" во время общенациональных протестов, вызванных ростом стоимости жизни. Лариджани признавал, что экономическое давление "привело к протестам", но возлагал ответственность за насилие на вмешательство США и Израиля. Именно он курировал силовые структуры, подавлявшие выступления, требующие смены исламского правления, применяя летальную силу для разгона демонстраций.

Почему Лариджани называют де-факто лидером Ирана?

В конце февраля США и Израиль нанесли массированные авиаудары по Исламской Республике. В результате самой первой волны атак скончались Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько членов его семьи. Новым Верховным лидером был назначен сын погибшего - Моджтаба Хаменеи, однако он получил ранения и пока что не появлялся на публике, оставив в силе все назначения своего отца. В этих условиях Лариджани, как высокопоставленный чиновник, пользовавшийся доверием покойного лидера, стал фактическим руководителем страны. Сообщается, что еще до гибели Хаменеи поручил Лариджани и группе других чиновников разработать план выживания Исламской Республики в случае его убийства.

Риторика Лариджани резко изменилась. Если до войны он выступал за переговоры и называл диалог "рациональным путем", то после 1 марта его заявления стали довольно воинственными. Несколько дней назад Лариджани появился в Тегеране на митинге в поддержку Палестины вместе с президентом Масудом Пезешкианом, показывая, что руководство страны не прячется. На посту главы Совбеза он курировал оборону, разведку и внешнюю политику, координировал ответные удары по американским базам и поддерживал связь с союзниками - от России до региональных игроков вроде Катара и Омана.

Али Лариджани убит?

В ночь на 17 марта Израиль провел новую волну точечных ударов по Тегерану. Глава Минобороны Исраэль Кац в видеообращении сообщил, что Али Лариджани был ликвидирован в результате удара ЦАХАЛ. Также было объявлено об уничтожении командира ополчения "Басидж" Голамрезы Солеймани и более десятка других командиров этого формирования. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил о значительных достижениях в результате этой операции, которые повлияют на исход войны.

По данным израильских СМИ (Channel 12), авиаудар был нанесен по конспиративной квартире, периодически используемой Лариджани. Одновременно с этим, по данным Washington Examiner, были уничтожены большинство руководителей "Басидж", находившихся во временном штабе после бомбардировки основного здания.

В Тегеране пока что не подтвердили и не опровергли гибель Лариджани. Государственные СМИ опубликовали рукописную записку, приписываемую Лариджани, в которой он оплакивает память иранских моряков, погибших при атаке США на их корабль в международных водах. Однако дата на записке отсутствует, что не позволяет считать ее бесспорным доказательством того, что он жив.

Что значит смерть Али Лариджани для Ирана?

Если смерть Али Лариджани подтвердится, это станет тяжелым ударом по иранской системе управления по нескольким причинам: