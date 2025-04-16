Али Хаменеи – биография: кто такой верховный лидер Ирана?

Хаменеи – бессменный лидер Ирана с 1989 года. Сейчас Али Хаменеи 86 лет, в СМИ переодически появляются сообщения об ухудшении его здоровья, а Израиль считает, что смерть Хаменеи положит конец давнему конфликту. Кто такой Али Хаменеи – человек, который управляет Ираном более 35 лет?

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Али Хамении правит Ираном, он является рахбаром Ирана – высшим руководителем и главой государства.

Рахбар – высшая политическая и религиозная должность в Иране, установленная конституцией страны в 1979 году. Хаменеи - второй рахбар Ирана, его предшественник лидер Исламской революции, аятолла Рухолла Хомейни возглавлял страну на протяжении 10 лет. Хаменеи же остается бессменным лидером исламской республики с 1989 года - 36 лет.

Кто управляет Ираном? Фактически руководит страной рахбар, а президент Ирана – второе лицо государства, глава правительства. Сейчас пост президента занимает Масуд Пезешкиан.

Хаменеи - Великий аятолла, духовный лидер ИРИ, так что во главе Ирана стоит духовный лидер, а не президент.

Религиозный титул Великий аятолла в Иране носят несколько улемов – помимо Али Хаменеи это Мохаммад Казем Шариатмадари, Садик Ширази, Макарем Ширази.

Хаменеи имеет право издавать фетвы, определяет общую политику государства, а также является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ирана.

Биография и личная жизнь Хаменеи

Али Хосейни Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде на северо-востоке Ирана. Отец Али Хаменеи Джавад Хосейни Хаменеи – этнический азербайджанец, дед был священнослужителем в Иранском Азербайджане.

Хаменеи принадлежит к сеидам, потомкам исламского пророка Мухаммеда. Али Хаменеи – 38-й потомок Мухаммеда, о чем говорилось в документальном фильме телеканала Al-Manar, который вышел в 2020 году.

Али Хаменеи женат на Мансуре Ходжасте Багерзаде, она на восемь лет младше мужа. Свадьба состоялась в 1965 году, брачную проповедь прочитал великий аятолла Мохаммад Хади Милани из Мешхеда, родного города Хаменеи и его избранницы.

Пара воспитала шестерых детей – четырех сыновей и двух дочерей: старший сын Мостафа (Мустафа), второй сын Моджтаба, Масуд, Мейсам, старшая дочь Бошра и младшая Хода.

Хаменеи автор почти двух десятков книг, в том числе "Общий план исламского мышления в Коране" и "К вопросу о терпении", также он перевел несколько книг – аятолла знает азербайджанский, персидский, арабский языки и немного английский.

Путь к верховному лидерству

Учился в исламской школе в Мешхеде, затем в семинариях в Эн-Наджафе (Ирак) и в Куме (Иран). В Куме одним из преподавателей Хаменеи был аятолла Рухолла Хомейни. Хаменеи присоединился к антишахскому движению Хомейни, читал лекции в учебных заведениях, несколько раз был арестован, выслан на несколько лет из Мешхеда. После Исламской революции и прихода к власти Хомейни вошел в состав Исламского революционного совета, занимался формированием Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был замминистра обороны. Также читал пятничные намазы в мечети Тегеранского университета и выступал перед военнослужащими. Участвовал в разработке военных операций в ходе войны Ирана и Ирака, сделал КСИР элитными войсками.

В 1980 году Хаменеи был избран депутатом Меджлиса (парламента), затем назначен представителем Хомейни в Высшем совете обороны.

В октябре 1981 года Хаменеи был избран президентом Ирана, набрав 95% голосов. Он стал первым духовным лицом на посту президента. В 1985 году переизбран президентом с поддержкой 85% населения. После окончания президентского срока назначен председателем Совета по определению целесообразности принимаемых решений.

В 1989 году после смерти Хомейни был избран духовным лидером. Внес поправки в конституцию, в том числе о передаче рахбару полномочий, связанных с контролем работы ВС, полиции, парламента, правительства, судебной системы, СМИ. В 1994 году получил титул Великий аятолла.

В 2005 году издал фетву о запрете на производство, накопление и применение ядерного оружия.

Хаменеи выступает за научный прогресс, сторонник развития атомной энергетики.

Здоровье Хаменеи

В 2025 году рахбару Ирана исполнилось 86 лет. Осенью 2022 года сообщалось, что Хаменеи перенес операцию на кишечнике. С тех пор новой информации о состоянии его здоровья не появлялось.

Осенью 2024 года ряд СМИ писал о том, что Хаменеи якобы впал в кому - это не нашло никаких подтверждений.

Известно, что у Хаменеи частично парализована правая рука в результате травмы. Летом 1981 года на него было совершено покушение. Али Хаменеи выступал в мечети им. Абузара в Тегеране, когда рядом с ним разорвалась спрятанная в магнитофоне бомба.

Угроза смерти Хаменеи

Угроза гибели 86-летнего Хаменеи увеличилась в июне 2025 года на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля.

По мнению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если аятолла Хаменеи будет убит, это положит конец конфликту. Такое мнение политик высказал 16 июня 2025 года в интервью американскому телеканалу ABC News, вскоре после начала военной операции Израиля "Восстающий лев", в рамках которой ЦАХАЛ наносит удары по Ирану.

В Израиле не исключают возможность ликвидации иранского лидера. При этом, согласно данным Reuters, президент США Дональд Трамп "наложил вето" на такое развитие событий.

В настоящее время верховный лидер Ирана вместе с ближайшим окружением находится в подземном бункере на северо-востоке Тегерана, сообщает портал Iran International. В этом же бункере Хаменеи укрывался во время прошлогодних обменов ударами между Ираном и Израилем.

Возможные преемники Хаменеи

Наиболее вероятным преемником верховного лидера ИРИ называют его второго сына Моджтабу, которому сейчас 55 лет. Моджтаба Хаменеи – человек не публичный, преподает богословие в религиозном центре города Кум. Он окончил Тегеранский университет, получил специализацию на религиоведении в Куме. Является зятем Голама Али Аделя, бывшего председателя Меджлиса Ирана, в браке у него родился сын в 2007 году, ребенка назвали Али.

По некоторым данным Моджтаба Хаменеи – влиятельная закулисная фигура, в том числе он оказывает влияние на КСИР.

Прежде преемником Али Хаменеи видели Эбрахима Раиси, экс-президента Ирана, который в мае 2024 года погиб при крушении вертолета.