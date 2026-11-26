Энергетики компании "Каббалкэнерго" за январь-октябрь провели ремонт почти 246 км линий электропередачи в Кабардино-Балкарии.

Линии электропередачи на протяженности почти 246 км отремонтировали за период с января по октябрь текущего года в Кабардино-Балкарии, об этом рассказали в ПАО "Россети Северный Кавказ".

Работы проводили энергетики филиала ПАО - компании "Каббалкэнерго".

В частности, были отремонтированы 112,4 км ЛЭП напряжением 35-110 кВ, а также 133,25 км распределительных сетей 0,4-10 кВ.

В ходе ремонта были заменены почти 700 имеющих дефекты опор, около 5,7 тыс сломанных и устаревших изоляторов, а также 37,2 км ветхого провода.