Матч Лиги Европы между "Бешикташем" и "Хапоэлем" Беэр-Шева прошел накануне в Грузии. В ходе встречи произошел инцидент с участием турецких болельщиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с председателем стамбульского "Бешикташа" Сердалом Адалы после инцидента, случившегося в ходе встречи в Батуми против израильского клуба "Хапоэль" Беэр-Шева. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

В ходе телефонного разговора президент Турции отметил, что внимательным образом следит за развитием событий. В свою очередь, Адалы поблагодарил Эрдогана за внимание и поддержку.

Встреча Лиги Европы между "Бешикташем" и "Хапоэлем" Беэр-Шева состоялась накануне вечером в Батуми. Победу со счетом 2:1 одержала стамбульская команда. Во время игры фанаты турецкого клуба развернули на трибуне палестинский флаг и транспарант в поддержку Палестины. В действия фанатов вмешались сотрудники правоохранительных органов Грузии. Они применили слезоточивый газ и дубинки, в результате чего несколько фанатов получили травмы и были доставлены в больницу. Повреждения получили также трое полицейских. По итогам инцидента задержали свыше полутора десятков человек. Матч пришлось приостановить примерно на 30 минут.