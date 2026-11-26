Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции запланирован на декабрь этого года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он подчеркнул, что в настоящее время работы ведутся на всех четырех блоках.
"Конечно, важнейшее направление сегодня – это формирование в Турции с помощью России атомной энергетики. Как известно, реализуется флагманский проект по строительству атомной электростанции "Аккую". Работы ведутся на четырех блоках, и в этом году ожидается начало запуска уже в декабре месяце первого блока в эксплуатацию"
– Александр Новак
Он также допустил участие турецкий компаний в данном проекте, добавив, что представители двух стран уже обсуждали этот вопрос.
"Обсудили подробно с нашими турецкими партнерами вхождение турецких компаний в этот проект. Сейчас ведется работа в этом направлении, благодарим турецких партнеров за создание первых условий для реализации этого проекта"
– российский вице-премьер
Напомним, в октябре глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Турция планирует осуществить физический пуск первого энергоблока АЭС Аккую" до конца нынешнего года.