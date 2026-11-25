Хакан Фидан и Мака Бочоришвили обсудили инцидент, который произошел на матче между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем". Игра проходит в Батуми.

Глава дипведомства Турции Хакан Фидан провел разговор с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Стороны обсудили беспорядки, которые произошли на матче между "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" в Батуми.

Главы дипведомств обменялись мнениями относительно инцидента, в ходе которого произошли столкновения между болельщиками и местной полицией.

Турецкие дипломаты находятся на стадионе в Батуми. Стороны работают над разрешением ситуации.

Отметим, что матч между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем"в рамках Лиги Европы УЕФА был прерван в середине первого тайма из-за массовых беспорядков.