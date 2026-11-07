Правительство России направит МЧС из своего резервного фонда 2,9 млн рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Дагестана на возмещение расходов по ликвидации последствий паводков.

МЧС РФ получит 2,9 млн рублей на возмещение расходов Республике Дагестан по ликвидации последствий наводнения, произошедшего весной этого года.

Соответствующее распоряжение было размещено на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что речь идет о компенсации произведенных в 2026 году бюджетом Дагестана расходов, "связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи".

Согласно этому распоряжению, МЧС России осуществит контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств.

Напомним, весной этого года в Дагестане и Чечне прошли масштабные дожди, которые привели к паводкам.

В регионах был введен режим ЧС федерального уровня.