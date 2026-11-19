ФК "Галатасарай" принимал сегодня дома английскую "Астон Виллу". Судьбу встречи решил мяч, забитый в последние 15 минут.
В Стамбуле 24 ноября прошел матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" (Турция) и "Астон Виллой" (Англия). Победу со счетом 1:0 одержали хозяева.
Единственный мяч забил на 77-й минуте нападающий Дениз Гюль.
На данный момент в активе "Галатасарая" 9 очков. Команда из Стамбула занимает 13-е место в турнирной таблице общего этапа.
В следующим туре "Галатасарай" сыграет на выезде с греческим клубом АЕК. Матч пройдет 8 декабря в Афинах.