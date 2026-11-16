Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии с 10 по 13 декабря примет всероссийское открытие зимнего горнолыжного сезона 2026/27, куда приедут не менее 28 тыс участников.

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 10 по 13 декабря состоится всероссийское открытие зимнего горнолыжного сезона 2026/27. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ожидается, что событие соберет не менее 28 тыс любителей зимних видов спорта.

Ключевой частью программы станет торжественная церемония 12 декабря — в ней примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В ходе открытия сезона в горах также развернут 60-метровый российский флаг, проведут парад ратраков и парад горнолыжных курортов России — лауреатов Национальной премии "Горы России".

Помимо этого, для гостей мероприятия подготовят зарядку с чемпионами, спортивные активности, детский и костюмированный спуски.

Спортивную часть дополнит гастрономическая программа "Горы России со вкусом" с участием ведущих шеф-поваров страны. Кроме того, вечером 11 декабря пройдет концертная программа радио ENERGY, а 12 декабря выступит Клава Кока.

Отметим, что Архыз стал площадкой для всероссийского открытия сезона после победы в народном голосовании Национальной премии "Горы России – 2025".