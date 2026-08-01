Грузинский НПЗ Кулеви может быть исключен из санкционного списка ЕС, предприятие отказалось от российской нефти, потому ЕК предлагает не вводить санкции против НПЗ.

Еврокомиссия выдвинула предложение исключить НПЗ Кулеви в Грузии из санкционного списка Евросоюза.

В настоящее время НПЗ отказался от нефти из России, сырье предприятие получает уже несколько месяцев из Казахстана и Ливии. На основании этого странам ЕС предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы не вводить против грузинского НПЗ санкции.

Решение по этому вопросу должно быть принято странами Европейского союза единогласно. В противном случае с 25 января 2027 года против завода Кулеви начнут действовать санкции.