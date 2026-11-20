По северу Стамбула расхаживает лев, ранее хищник попал на камеры наблюдения. Ведется операция по его поимке.

В Стамбуле ведется операция по поимке льва, который попал на камеры в квартале Ускумрукей в районе Сарыер накануне вечером.

В администрации губернатора Стамбула рассказали, что сейчас местонахождение льва установлено, животное планируется поймать живым.

"Район, где находится лев, установлен. Принимаются необходимые меры предосторожности, чтобы поймать его живым"

– администрация губернатора

Откуда на улицах Стамбула взялся лев, пока не установлено.

Координацией операции по поимке занимается управление национальных парков Турции. В операции задействованы жандармерия, полиция и муниципальная служба правопорядка Сарыера.