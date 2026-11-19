Переговоры лидеров РФ, США и КНР — одно из важнейших событий последних лет, считает Дональд Трамп.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что прошедшие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне — одно из самых знаменательных международных событий за многие годы.

Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Президент подчеркнул, то это была первая в истории встреча трех лидеров этих трех держав.

"У нас прошел один из самых знаменательных международных саммитов за многие годы. Это была первая в истории трехсторонняя встреча лидеров Соединенных Штатов, России и Китая"

— Дональд Трамп

По его словам, у Соединенных Штатов хорошие отношения, как с Россией, так и с Китаем.

"У меня хорошие отношения с Россией. У меня хорошие отношения с Китаем. У меня со многими хорошие отношения"

— Дональд Трамп

Президент США считает, что его государство наряду с Россией и Китаем являются самыми могушественными странами в мире.

Также американский лидер отметил, что отношения между ним, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином имеют "фантастический характер".

"Между нами тремя возникла потрясающая, невероятная энергетика, и отношения (характер общения – ред.) были фантастическими"

— Дональд Трамп