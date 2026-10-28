Работникам коммунальных служб дагестанского Каспийска удалось в кратчайшие сроки восстановить водовод, поставлявший воду в дома жителей города: в скором времени вода вернется и в дома жителей Избербаша.

Коммунальные службы Дагестана в кратчайшие сроки восстановили подачу воды в город Каспийск, прерванную накануне из-за утренней аварии на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш", сообщает Единый оператор республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

"Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш" завершены 20 ноября в 3:00 мск. Насосная станция первого подъема в Каспийске запущена"

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Сейчас коммунальщики работают над возобновлением стабильного водоснабжения города Избербаша, которое будет восстановлено после набора давления в системе и полного заполнения водовода, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в Каспийске на магистральном водоводе произошел прорыв в районе аэропорта Махачкалы, что привело к отключению воды в домах. Авария случилась на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш". Водоснабжение было остановлено с восьми утра.