На полях форума "Транспорт России", проходящего в Москве, транспортные власти Дагестана напрямую договорились о поставках в будущем году автобусов большого класса, развивая программу обновления общественного транспорта.

В наступающем 2027 году власти Дагестана рассчитывают получить новую партию автобусов большого класса для пассажирских перевозок, поставки которых будут вестись в рамках обновления транспортного парка республики, сообщила пресс-служба правительства региона.

Эти вопросы на полях форума "Транспорт России" обсуждали первый заместитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, передает "Интерфакс".

"В мае 2027 года планируем вернуться к обсуждению возможности передачи Дагестану автобусов большого класса для пассажирских перевозок, а также эвакуаторов. Последние особенно необходимы республике, поскольку сегодня ощущается их нехватка"

- Магомед Рамазанов

Власти Дагестана последовательно ведут работу по обновлению транспорта - по итогам текущего 2026 года регион получит 141 новый автобус, поставки новой техники ожидаются к концу года.

Прямое сотрудничество с Москвой поможет ускорить бюрократические процедуры, добавил Магомед Рамазанов, говорится в сообщении.