В Ормузском проливе два нефтяных супертанкера подорвались на мине, сообщают КСИР.

Два танкера с нефтью подорвались на мине в Ормузском проливе, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что они проходили через запрещенный Ираном маршрут в акватории пролива.

"Два нефтяных супертанкера-нарушителя в ходе прохождения через запрещенный маршрут в Ормузском проливе взорвались при подрыве на мине"

– пресс-служба КСИР

Согласно информации иранских военных, суда перевозили свыше 5 млн баррелей сырой нефти.

В настоящее время танкеры стоят в южной части Ормуза, на них горит сильных пожар, сообщается в заявлении.

КСИР отмечает, что их с воздуха сопровождали американские военные самолеты и БПЛА для скрытого прохождения через запрещенный маршрут в Ормузском проливе.