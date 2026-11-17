Баку и Тбилиси обсудили перспективы развития Среднего коридора, а также инвестиции и торговлю.

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с грузинской коллегой Мариам Квривишвили. Стороны обсудили перспективы развития Среднего коридора.

Стороны отметили важность углубления сотрудничества в транспортно-логистической сфере, а также шаги, направленные на повышение конкурентоспособности Среднего коридора. Тбилиси представил проекты глубоководного порта Анаклия, а также аэропорта Вазиани. Кроме того, грузинская сторона поделилась планами модернизации железной дороги.

Главы ведомств отметили, что торговый оборот двух стран вырос на 14% в этом году, достигнув отметки в $1,1 млрд. Стороны также обсудили перспективы инвестиционных проектов в Грузии.