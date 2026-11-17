18 ноября в Баку прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Германии в Баку прошли в расширенном составе и завершились совместной пресс-конференцией. Стороны обсудили двустороннее партнерство, энергетику, транспортные коридоры, безопасность и нормализацию отношений Баку и Еревана.

Энергия как опора отношений

Центральной темой визита немецкого министра стала энергетическая безопасность Европы. Йоханн Вадефуль назвал Азербайджан "незаменимой опорой" энергоснабжения Центральной Европы и подчеркнул, что Баку зарекомендовал себя как надежный партнер.

"Азербайджан является незаменимой опорой нашей энергетической экономики, и мы благодарны за успешное и надежное сотрудничество в этой сфере. Я считаю, что теперь нам необходимо конкретно расширять это сотрудничество", — заявил он.

Вадефуль также отметил, что энергопоставки из Азербайджана в страны ЕС имеют большое значение, а Берлин стремится диверсифицировать поставки за счет новых источников и надежных партнеров. "Азербайджан — один из этих важных партнеров", — сказал министр.

Надо отметить, что в прошлые годы, когда Евросоюз и его отдельные чиновники и институты оказывали давление на Азербайджан и подвергали Азербайджан беспочвенной критике, президент АР Ильхам Алиев не раз напоминал, что Баку по просьбе Еврокомиссии нарастил поставки газа после 2022 года, когда ЕС потерял большие объемы из-за санкций против России. И Европе стоит быть благодарной за это.

"Основываясь на запросе Европейской комиссии, мы увеличили поставки газа в Европу почти на 60%, с 8 млрд кубометров в 2021 году до почти 13 кубометров в 2024 году. Так что им в Еврокомиссии стоит снять розовые очки и реалистично посмотреть на мир. И воздать должное усилиям таких стран, как Азербайджан, а не пытаться делить Кавказ на своих любимчиков и нелюбимчиков, вести себя как хорошие партнеры", - заявил в свое время Алиев на форуме Университета ADA.

Сейчас, кажется, европолитики осознают эту оплошность Брюсселя. Немецкие СМИ отразили линию на укрепление диалога с Баку особенно четко. Издание N-TV написало, что Вадефуль подчеркнул роль Южного Кавказа как "региона возможностей" для Европы — с потенциалом в энергетике, транспортных связях, цифровизации и сотрудничестве университетов.

С учетом того, что Еврокомиссия настроена на полный отказ от российского газа, значение альтернативных поставщиков для ЕС, включая страны Прикаспия, будет только расти.

Экономический совет и Средний коридор

На встреч в Берлине министры иностранных дел ФРГ и Азербайджана договорились ускорить создание двустороннего экономического совета. Вадефуль заявил, что этот орган имеет ключевое значение и должен быть сформирован как можно скорее. Он намерен попросить министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе активно наладить взаимодействие с азербайджанским коллегой.

Байрамов, в свою очередь, представил немецким компаниям возможности развития Среднего коридора, Свободной экономической зоны Алят, Бакинского международного морского торгового порта, а также проекты восстановления освобожденных территорий.

По данным азербайджанского МИД, товарооборот Германии и Азербайджана в 2025 году достиг $1,4 млрд, а экспорт азербайджанского газа в Германию начался в январе 2026 года. Стороны видят потенциал для расширения сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспорте и технологиях.

Немецкоязычные медиа оценивают роль Баку в Среднем коридоре как стратегическую, отмечая, что Азербайджан является ключевым звеном маршрута, который связывает Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Грузию и Турцию. Баку активно развивает Средний коридор и рассчитывает увеличить транзит грузов через свою территорию до 30 млн т к 2030 году. Немецкие компании, в свою очередь, рассматривают инвестиции в логистику, цифровую инфраструктуру и энергетику вдоль коридора. При этом значение Среднего коридора для Германии выходит за пределы двусторонней торговли - это часть европейской стратегии диверсификации транспортных и энергетических маршрутов.

Мирный договор — исторический шанс

Отдельное внимание немецкая сторона уделила идущему на всех парах процессу нормализации азербайджано-армянских отношений. Йоханн Вадефуль высоко оценил прогресс на этом пути и назвал будущий мирный договор исторической возможностью для региона и Европы. "Я бы очень хотел, чтобы мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было подписано и вступило в силу", — заявил немецкий министр на пресс-конференции в Баку.

Он также поблагодарил Алиева за проявленную готовность подписать договор и добавил, что Германия готова делать все возможное для поддержки восстановления мира между Баку и Ереваном. "После десятилетий конфликта наконец появилась возможность мира между двумя странами. Мы благодарны обеим странам за то, что они воспользовались этой исторической возможностью в Вашингтоне. Теперь необходимо сделать последние шаги. Я хотел бы, чтобы мирный договор был наконец подписан", — подчеркнул Вадефуль.

Стоит отметить, что за исключением отдельных немецких евродепутатов в Европарламенте и ПАСЕ официальный Берлин вел себя более сдержанно и старался избегать критики Азербайджана как во внутренней политике, так и во внешней.

Оценки немецких СМИ

Немецкие медиа считают Азербайджан важным, но не безграничным партнером Европы. Издание Handelsblatt еще 17 октября отмечало, что Баку укрепляет роль альтернативного России поставщика газа и все увереннее выстраивает отношения с Западом.

В вопросе мира с Арменией оценки при этом более сдержанные и менее восторженные, чем у немецкого МИД. Deutschlandfunk 17 ноября подчеркнул, что проект мирного договора был согласован около года назад, но до сих пор не подписан. Издание также отметило, что в центре переговоров Вадефуля в Баку находятся реализация стратегической повестки, мирный процесс с Арменией и роль России на Южном Кавказе.

Накануне визита Байрамова 8 ноября N-TV опубликовал более критический материал о ситуации в регионе. По данным издания, несмотря на декларацию о мире, остаются открытыми ключевые вопросы, включая точные параметры TRIPP и перспективы полной нормализации армяно-азербайджанских отношений. Также N-TV предоставило площадку для противников мира между Азербайджаном и Арменией, и это показывает, что далеко не СМИ Германии настроены прагматично и позитивно по поводу стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

N-TV отмечает, что Россия в последние годы видит в Азербайджане и Турции более важных экономических и стратегических партнеров, чем в Армении. Для Берлина поддержка мирного процесса — не только гуманитарный вопрос, но и часть борьбы за влияние в Южном Кавказе.

Диалог о безопасности

Джейхун Байрамов сообщил, что стороны обсудили региональные риски, связанные с конфликтами в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Он отметил восстановительные работы на освобожденных территориях, возвращение почти 100 тыс человек в места прежнего проживания и сохраняющуюся минную угрозу.

"Мы еще раз подчеркнули важность объединения усилий для разрешения конфликтов дипломатическими средствами", — сказал азербайджанский министр.

С учетом активизировавшегося процесса нормализации вокруг Украины, стоит напомнить еще об одном факторе, повышающем роль Баку для Европы. В июле в столице Азербайджана прошла встреча экс‑главы аппарата Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывшего премьера земли Бранденбург Маттиаса Платцека с представителями России - главой совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым и руководителем Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым.