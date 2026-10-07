В Брюсселе прошла встреча глав Минобороны Армении и Индии Сурена Папикяна и Санджая Сета. Соответствующую информацию 18 ноября подтвердил на своих страницах в социальных сетях армянский министр.
Сурен Папикян подчеркнул, что переговоры состоялись в рамках Форума Шумана по безопасности и обороне.
“В рамках Форума Шумана по безопасности и обороне, проходившем в Брюсселе, я встретился с государственным министром обороны Индии Санджаем Сетом"
– глава Минобороны РА
Руководитель оборонного ведомства добавил, что центральной темой обсуждения стало взаимодействие двух стран в оборонной сфере.
Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Армения и Индия обсуждают возможность организации в республике Южного Кавказа производства и сборки реактивных снарядов Pinaka Mk-II.