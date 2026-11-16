Отдых на горнолыжных курортах Грузии для иностранных туристов в зимнем сезоне 2026–2027 годов подорожает на 71–133% из-за введения новой системы раздельных тарифов.

В Грузии в зимнем сезоне 2026–2027 годов повысят цены на горнолыжные ски-пассы для иностранных туристов на 71–133%. Об этом свидетельствуют данные Агентства горных трасс (MTA).

Подорожание затронет Бакуриани, Гудаури, Местию и Годердзи. Новая система устанавливает для иностранных туристов более высокую плату за катание, чем для граждан Грузии и обладателей вида на жительство.

Дневной ски-пасс для взрослых резидентов страны в Бакуриани подорожает на 36,4% с $21 до $28,9. В Местии цена такого абонемента вырастет на 40% с $19 до $27.

На курорте Гудаури тариф для местных жителей увеличится на 28,6% с $27 до $34,7. Стоимость катания в Годердзи поднимется на 66,7% с $11,5 до $19,3.

Для иностранных туристов установлены другие ставки. Билет на один день в Бакуриани и Местии обойдется им в $38,5 для взрослых и $19,3 для детей от шести до 12 лет.

Взрослый однодневный абонемент в Гудаури для иностранцев составит $46,3, а детский обойдется в $23. Катание в Годердзи будет стоить $27 и $13,5 соответственно.

Стоимость сезонного абонемента, действующего на всех четырех курортах, составит $386 для взрослых и $193 для детей от шести до 12 лет. Годом ранее сезонный абонемент в Гудаури стоил $250.